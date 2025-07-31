Президент Лаоса подарил Путину двух слонов
31 июля 202516:11
Власти Лаоса намерены российскому лидеру Владимиру Путину пару слонов. Об этом заявил президент республики Тхонглун Сисулит.
На встрече в Москве он указал, что транспортировка слонов состоится в ближайшее время, а содержаться они будут в зоопарке Санкт-Петербурга.
Сисулит также отметил, что слон является символом мира и благополучия.
«В хозяйстве пригодятся, спасибо», - ответил ему Путин.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту собак национальной северокорейской породы пхунсан, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru