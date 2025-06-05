Дипломат отметил, что в ходе беседы были подробно затронуты прошедшие 2 июня переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле. По мнению Путина, в целом эти переговоры были полезными. Вместе с тем Путин и Трамп в своем разговоре не затронули тексты проектов российского и украинского меморандумов. Однако, заявил Ушаков, Москва и Киев смогут продолжить переговоры после того, как проанализируют переданные меморандумы, и подчеркнул, что Кремль рассчитывает на продолжение переговоров. Вместе с тем вопрос встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости.

Отмечается, что и Путин, и Трамп высоко оценили усилия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Также стороны остановились на недавних ударах украинской армии по российским военным аэродромам. По словам Трампа, американцы не были проинформированы об атаках ВСУ заранее. Путин рассказал Трампу и о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты на российской территории во время переговоров. Руководство Украины, по мнению президента России, выродилось в террористическую организацию.

«О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях?», - фактически отверг возможность переговоров с Зеленским российский лидер.

Трамп, со своей стороны, выразил желание сотрудничать с Россией в ситуации с иранской ядерной программой.