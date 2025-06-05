Трамп и Ватикан на связи: Путин отказался от встречи с Зеленским, пообещав возмездие
И президент России Владимир Путин, и глава США Дональд Трамп высоко оценили итоги своей четвертой телефонной беседы, однако американский лидер отметил, что немедленного мира ждать не стоит.
Уже четвертые телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялись в 17:00 по московскому времени 4 июня. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, беседа президентов двух стран длилась 1 час 10 минут. По ее завершении стороны условились продолжать на различных уровнях контакты по урегулированию конфликта на Украине. Ушаков подчеркнул, что Россия и США ранее договаривались о телефонном разговоре Путина и Трампа по окончании второго раунда российско-украинских переговоров.
Дипломат отметил, что в ходе беседы были подробно затронуты прошедшие 2 июня переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле. По мнению Путина, в целом эти переговоры были полезными. Вместе с тем Путин и Трамп в своем разговоре не затронули тексты проектов российского и украинского меморандумов. Однако, заявил Ушаков, Москва и Киев смогут продолжить переговоры после того, как проанализируют переданные меморандумы, и подчеркнул, что Кремль рассчитывает на продолжение переговоров. Вместе с тем вопрос встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости.
Отмечается, что и Путин, и Трамп высоко оценили усилия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Также стороны остановились на недавних ударах украинской армии по российским военным аэродромам. По словам Трампа, американцы не были проинформированы об атаках ВСУ заранее. Путин рассказал Трампу и о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты на российской территории во время переговоров. Руководство Украины, по мнению президента России, выродилось в террористическую организацию.
«О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях?», - фактически отверг возможность переговоров с Зеленским российский лидер.
Трамп, со своей стороны, выразил желание сотрудничать с Россией в ситуации с иранской ядерной программой.
«Мы также обсудили ситуацию с Ираном и то, что времени на решение по ядерному оружию остается все меньше, и это решение должно быть принято быстро! Я прямо заявил Путину: Иран не должен получить ядерное оружие — и, как мне показалось, по этому вопросу у нас есть согласие. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и допустил, что может помочь ускорить решение этого вопроса. На мой взгляд, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ как можно скорее», — отметил позже Трамп в соцсети Truth Social.
Обсудили стороны и восстановление сотрудничества Москвы и Вашингтона в различных областях, «которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал», заявил Ушаков. Вместе с тем обмен заключенными между Россией и США на сей раз затронут не был.
РЕАКЦИЯ США
В свою очередь Трамп отметил в Truth Social, что «разговор [с Путиным] был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы».
Частью дипломатических усилий США по урегулированию российско-украинского конфликта назвала беседу Трампа и Путина официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. «Очевидно, что это является частью переговоров. Это часть дипломатических усилий, природа разговоров между людьми, которые могут привести к изменениям», — отметила она в интервью телеканалу Fox News, добавив, что Трамп продолжает добиваться мирного урегулирования конфликта.
ВАТИКАН И РОССИЯ: ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ
В тот же день состоялся телефонный разговор между Путиным и избранным в мае папой римским Львом XIV, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, российский лидер подтвердил свою заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, а также пожелал новому понтифику успехов в пастырском служении по просьбе патриарха Кирилла. Также президент России заявил, что надеется на активное содействие Святого престола свободе вероисповедания на Украине.
Переговоры между папой римским и Путиным прокомментировала и пресс-служба Святого престола. По словам ее главы Маттео Бруни, «особое внимание было уделено конфликту на Украине», в частности, понтифик и глава государства обсудили гуманитарную ситуацию и оказание всей необходимой помощи. Также Лев XIV призвал Россию сделать способствующий миру жест и отметил важность диалога для поддержания конструктивных контактов и поиска выхода из конфликта.
Кроме того, папа римский поблагодарил за добрые пожелания патриарха Кирилла «и подчеркнул, как общие христианские ценности могут быть светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и стремиться к подлинной религиозной свободе», — отметили в пресс-службе Ватикана.
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