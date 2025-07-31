Менеджер по туризму сегодня зарабатывает до 350 тысяч рублей, в среднем – 130 тысяч рублей, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В 2025 году более 80 тысяч бюджетных мест выделено для будущих специалистов туриндустрии, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования сейчас проходит приемная кампания. По направлениям высшего образования, связанным с туризмом, абитуриенты уже подали заявления примерно на 130 тысяч конкурсных групп, а в учреждения СПО направили порядка 120 тысяч заявлений. Голованова отметила, что не многие выпускники пока идут в туризм.