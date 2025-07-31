В SuperJob раскрыли зарплаты в сфере туризма
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что для большинства выпускников сфера туризма пока не является приоритетной с точки зрения поступления, но там можно зарабатывать приличные деньги.
Менеджер по туризму сегодня зарабатывает до 350 тысяч рублей, в среднем – 130 тысяч рублей, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В 2025 году более 80 тысяч бюджетных мест выделено для будущих специалистов туриндустрии, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. В российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования сейчас проходит приемная кампания. По направлениям высшего образования, связанным с туризмом, абитуриенты уже подали заявления примерно на 130 тысяч конкурсных групп, а в учреждения СПО направили порядка 120 тысяч заявлений. Голованова отметила, что не многие выпускники пока идут в туризм.
«Мы опрашивали родителей выпускников девятых и одиннадцатых классов этого года. Самое популярное направление среди абитуриентов – это IT-сфера. Стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 24% россиян. На втором месте – инженерные специальности, далее медики, наука, учителя, юристы. Приемная кампания еще идет, поэтому все может поменяться. Для большинства студентов сфера туризма является подстраховочным вариантом, если они не проходят на свою основную специальность. Мало кто сейчас выбирает это направление как основное», - рассказала она.
Голованова раскрыла, какие сегодня зарплаты предлагают в сфере туризма на разных позициях.
«Что касается туризма, есть дефицит персонала. Но надо понимать, что наибольший спрос на кадры приходится именно на сферу общественного питания. Эта сфера входит в топ-5 с наибольшим числом вакансий после сферы промышленности, строительства и логистики. Если говорить о средних зарплатах менеджера по туризму, медианная зарплата – 130 тысяч рублей. Максимальное предложение, которое сейчас есть, - это 350 тысяч рублей. Прирост за год у нас составил 8%. Администраторам в гостинице предлагают в среднем 75 тысяч рублей, максимально – 150 тысяч рублей, прирост за год составил 7%. Повара-универсалы и пекари получают в среднем 80 тысяч рублей, максимальные предложения – 140-150 тысяч рублей. Надо отметить, что в любой сфере профессионалы своего дела могут достигнуть очень приличных зарплат. В туристических регионах зарплаты могут быть и выше», - добавила собеседница НСН.
Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить турпоток к 2030 году — до 140 млн человек в год. Для её достижения в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуются масштабные инвестпроекты. Ключевое значение имеет сегодня подготовка профильных специалистов для туристической сферы, подчеркнул Дмитрий Чернышенко, передает «Радиоточка НСН».
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