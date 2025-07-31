Протоиерей Владимиров объяснил свои слова о помощи колокольного звона от дронов
Церковь поддерживает все военные средства защиты против украинских дронов. Об этом сайту aif.ru заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве протоиерей Артемий Владимиров.
Комментируя свои слова о помощи колокольного звона от беспилотников, он пояснил, что нисколько не посягает на приоритет средств ПВО.
«Но слово пастыря лишь воодушевляет на молитву о чистом небе», — заключил священнослужитель.
Ранее в РПЦ заявили, что священник Курской епархии иерей Игорь Васюков с помощью двуствольного ружья сбил два украинских дрона, сообщает RT.
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