Протоиерей Владимиров объяснил свои слова о помощи колокольного звона от дронов

Комментируя свои слова о помощи колокольного звона от беспилотников, он пояснил, что нисколько не посягает на приоритет средств ПВО.

«Но слово пастыря лишь воодушевляет на молитву о чистом небе», — заключил священнослужитель.

Ранее в РПЦ заявили, что священник Курской епархии иерей Игорь Васюков с помощью двуствольного ружья сбил два украинских дрона, сообщает RT.

