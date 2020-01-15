Спецоперация «Послание»





«Путин оставил достаточный коридор возможностей для личного маневра. Он говорил о роли Госсовета. После окончания срока его полномочий наиболее значимыми будут место председателя Госдумы и руководителя Госсовета. Он создал интригу, хотя и оговорился, что парламентская республика России не подходит, ей подходит президентская модель», - указал в беседе с НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Именно поэтому сомнительной кажется перспектива прихода Путина в парламент. Зачем ему работать в структуре, все плоды деятельности которой одним движением руки может перечеркнуть член Конституционного суда?

Какое же место может занять в новой структуре российской власти Государственный совет? Ведь он не только пока никак не прописан в законах, но и функции у него чисто совещательные. Поэтому, уверен первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин, переоценивать его потенциал в будущей конфигурации власти не стоит.

«Это консультативный орган. Скорее всего, он таковым и останется. Это не будет политбюро, потому что это узкая группа людей, принимающих решение, способная уместиться за одним столом. А тут 85 губернаторов. Как видно из президентского выступления, это сохранится. А значит, это не будет постоянно действующий орган, потому что губернаторы работают в своих регионах. Они могут время от времени собираться в Москве, но не очень часто», - напомнил собеседник НСН.

Однако тут напрашивается предположение, что, как у многих нерегулярно собирающихся органов, у Госсовета может появиться постоянно действующий президиум или исполком... Опять же с неизвестными пока полномочиями.

Еще пару слов стоит сказать о Конституционном суде. Ведь помимо прочего он может получить дополнительный функционал. Путин же заявил о необходимости прописать в Конституции примат национального права над международным. Штука в том, что приоритет международного права зафиксирован в первой главе российской Конституции, в которой описаны основы конституционного строя государства. Для их изменения недостаточно не только конституционного большинства в парламенте, но и общенационального референдума. Нужно созывать Конституционное собрание. Что это такое и как его созывать, в нашей стране не знает никто.