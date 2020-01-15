Спецоперация «Послание»
Эксперты рассказали НСН, как понимать сенсационное выступление президента Путина.
15 января 2020 года уже вошло в историю современной России. Нелегко вспомнить за последние 20 лет другой столь же богатый на события день. Мало того, что Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию анонсировал самую масштабную конституционную реформу за все время действия нынешнего Основного закона. Так и правительство Дмитрия Медведева, словно испугавшись грядущих перемен, в полном составе подало в отставку. Видать, министры сразу осознали, что не подходят для обещанной президентом дивной новой России.
Изумляться и впрямь есть чему. Президент Российской Федерации, полномочия которого согласно принятой в 1993 году Конституции, были почти царскими, совершенно добровольно, без военного давления извне и угрозы бунта внутри страны, находясь в здравом уме и твердой памяти, решил поделиться ими с парламентом, судами и даже совершенно неконституционным совещательным органом – Государственным советом.
В частности, Госдуме Путин пообещал право утверждать кандидатуру главы правительства, всех зампредов и министров. При этом президент не сможет их отклонить! Когда такое было? Совету Федерации позволят инициировать увольнение судей Конституционного и Верховного судов, а также согласовывать назначение руководителей «силовых» ведомств и региональных прокуроров.
Конституционному суду взамен доверят проверять на соответствие Основному закону все законопроекты, принятые парламентом. Без его утверждения их не сможет подписать президент. То есть судьи фактически получат право вето, равное президентскому. А главе государства в новой схеме останется привилегия увольнять премьера или министров в связи с утратой доверия или за неисполнение обязанностей.
Больше всего выиграет сформированный в 2000 году Госсовет. Он наконец обретет свое законное место в системе власти, после того как его впишут в Конституцию. А то орган вроде есть, а полномочий нет. Президент в своем послании положительно оценил без малого 20 лет работы Госсовета. Правда, уточнять, какое именно место он займет в системе российской власти, Путин не стал.
Не был забыт президентом и сам источник власти в Российской Федерации - ее многонациональный народ. Ему предстоит утвердить весь пакет предложенных гарантом Конституции поправок на «всенародном голосовании». Единственной «сестрой», которой ничего не досталось на этой щедрой раздаче государевых «слонов», оказался глава правительства. Ему никаких новых полномочий не перепало. Может, поэтому Дмитрий Медведев тут же подал в отставку? Обиделся?
Итак, что же было главным в сенсационном послании президента? Мнения опрошенных НСН экспертов, как водится, разошлись.
Ключевым моментом президентского послания руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, считает то, что в Конституции появится Госсовет. Однако и остальные нововведения нельзя недооценивать.
«Расширится роль Конституционного суда. Увеличится роль обеих палат парламента. Это большой проект конституционной реформы, с тонкой настройкой всей системы государственной власти. К этому монтируется предложение по созданию системы публичной власти. Пока непонятно, как это видит президент, но я думаю, разъяснения скоро будут», - сказал эксперт в беседе НСН.
Особое внимание на новый статус Госсовета в эфире НСН обратил и президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. По его мнению, Госсовет может стать новым местом работы самого Владимира Путина после ухода с поста президента.
«Усиление парламента в период транзита логично. При этом Россия все равно остается президентской республикой, несмотря на новые полномочия парламента. Путин в 2024 году уходит с поста президента, но не уходит из политики. Мы сегодня увидели, что варианты могут быть самые разные, обозначен целый набор вариантов. Это может быть и возвращение на пост премьер-министра, и формат с руководителем Госсовета. Госсовет пропишут в Конституции, его полномочия. Только мы пока не знаем, какие это будут полномочия», - отметил он.
Но премьеру, как мы помним, ничего не досталось от президентских щедрот. Вряд ли Путин захочет стать фигурой, которая зависит не только от главы государства, но и от Госдумы. А вот непонятный пока функционал и объем полномочий Госсовета содержит в себе явную интригу.
«Абсолютно непонятно, какие будут функции у Госсовета и зачем он нужен», - заметил НСН директор Левада-центра Лев Гудков.
«Путин оставил достаточный коридор возможностей для личного маневра. Он говорил о роли Госсовета. После окончания срока его полномочий наиболее значимыми будут место председателя Госдумы и руководителя Госсовета. Он создал интригу, хотя и оговорился, что парламентская республика России не подходит, ей подходит президентская модель», - указал в беседе с НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Именно поэтому сомнительной кажется перспектива прихода Путина в парламент. Зачем ему работать в структуре, все плоды деятельности которой одним движением руки может перечеркнуть член Конституционного суда?
Какое же место может занять в новой структуре российской власти Государственный совет? Ведь он не только пока никак не прописан в законах, но и функции у него чисто совещательные. Поэтому, уверен первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин, переоценивать его потенциал в будущей конфигурации власти не стоит.
«Это консультативный орган. Скорее всего, он таковым и останется. Это не будет политбюро, потому что это узкая группа людей, принимающих решение, способная уместиться за одним столом. А тут 85 губернаторов. Как видно из президентского выступления, это сохранится. А значит, это не будет постоянно действующий орган, потому что губернаторы работают в своих регионах. Они могут время от времени собираться в Москве, но не очень часто», - напомнил собеседник НСН.
Однако тут напрашивается предположение, что, как у многих нерегулярно собирающихся органов, у Госсовета может появиться постоянно действующий президиум или исполком... Опять же с неизвестными пока полномочиями.
Еще пару слов стоит сказать о Конституционном суде. Ведь помимо прочего он может получить дополнительный функционал. Путин же заявил о необходимости прописать в Конституции примат национального права над международным. Штука в том, что приоритет международного права зафиксирован в первой главе российской Конституции, в которой описаны основы конституционного строя государства. Для их изменения недостаточно не только конституционного большинства в парламенте, но и общенационального референдума. Нужно созывать Конституционное собрание. Что это такое и как его созывать, в нашей стране не знает никто.
Короче, просто так примат международного права в России не отменить. Зато можно элегантно расширить полномочия Конституционного суда, который уже получил право проверять международные правовые акты на их соответствие Основному закону. Осталось только закрепить его в самой Конституции. Однако из этого следуют далеко идущие выводы. Если Конституционный суд сможет утверждать международные договоры, тем самым он станет влиять на внешнюю политику России. А кто у нас сейчас определяет внешнюю политику? Президент. То есть фигура председателя Конституционного суда станет если не равновеликой главе государства, то вполне сопоставимой. Загадка на загадке, а не послание Федеральному Собранию.
Но и это еще не все. Как понимать слова Путина о «всенародном голосовании», на котором должны быть утверждены поправки в Конституцию? Ничего подобного в российском законодательстве не предусмотрено. Есть лишь закон о референдуме. Но если не считать пресловутого приоритета международного права, все остальные изменения можно внести конституционным большинством в парламенте, коим сейчас обладает «Единая Россия». То есть дело-то в шляпе, зачем какое-то «всенародное голосование»? Неужто Госдуме легитимности не хватает?
«Мы не знаем, что это за народное голосование. Это может быть референдум, это может быть опрос, это может быть социологический опрос. Мнение народа может быть выражено разными форматами, необязательно это будет референдум», - заметил в эфире НСН Евгений Минченко.
Утверждать изменения в Конституцию социологическим опросом? Основной закон в России, может, не самый уважаемый властью документ, но так откровенно принижать его вряд ли бы кто решился. Почему бы не провести вполне законный референдум, тем более что именно таким общенародным волеизъявлением была утверждена и действующая Конституция.
Правда, дело это хлопотное. Согласно закону, для референдума нужно собрать два миллиона подписей граждан, после чего президент по согласованию с Конституционным судом назначает дату голосования. Кроме того, референдум нельзя проводить в последний год полномочий Госдумы и президента, а также в период федеральной избирательной кампании. Не в этом ли закавыка?
«Думаю, парламентские выборы пройдут в плановом режиме. А в отношении президентских могут быть варианты. Это одна из стандартных политических технологий – провести выборы, когда оппоненты к ним не готовы. Если будет принято решение о внеплановых президентских выборах, то их проведут до парламентских, в ближайший год», - заявил Минченко.
«Администрация президента пытается работать на опережение, - соглашается Лев Гудков. - Аргументы такие: лучше сейчас провести досрочные выборы, пока уровень недовольства не достиг критической отметки».
Так ли это, сейчас знают, наверное, только в ближайшем окружении Владимира Путина. Однако трудно придумать другое объяснение для необходимости изобретать неведомое «всенародное голосование» вместо понятной, прописанной в законе процедуры референдума. Хотя может быть еще одна причина. Нельзя гарантировать, что народ проголосует так, как требуется. А итоги референдума обязательны к исполнению. Не зря же все поправки в Конституцию хотят утвердить одним пакетом, в который помимо политической реформы зашили МРОТ.
«Одним пакетом легче протащить. Это известный бюрократический способ проведения непопулярных решений, когда они голосуются одним пакетом. Иначе потребуется аргументация по каждому пункту, нужно будет разъяснять. Вполне вероятно, это вызовет неоднозначное отношение к отдельным пунктам», - пояснил социолог.
Вероятно, авторы реформы посчитали, что на фоне многолетнего снижения доходов, нищающее население не станет выступать против внесения в Основной закон минимального размера оплаты труда. А заодно и против всего остального.
«Организованный плебисцит для демонстрации лояльности. Это реакция на усиливающееся раздражение и протесты усложняющегося общества. Растет недовольство властью. Оно еще не преобладает, но постоянно повышается. Поэтому понадобились такие экстраординарные формы как Госсовет и всенародное голосование, которые должны его нейтрализовать, - пояснил Гудков. - Народом это все будет восприниматься как игры власти, танец нанайских мальчиков. Люди не видят связи между реально возникающими проблемами своей повседневной жизни и этими изменениями. Какая связь между усилением Госсовета и снижением доходов? Большинство ее не видит и не верит в это».
То есть спецоперация организована максимально тщательно. Но волеизъявление народа – это всегда тонкое место. А если провести его в формате референдума, и поправки не будут приняты, то не только эти результаты придется принимать, но и переголосовать оперативно нельзя. Потому что референдум по одной и той же теме нельзя провести раньше чем через два года.
В общем, одна головная боль с этим народным волеизъявлением. Раз уж без плебисцита власти никак не обойтись, то, видимо, будет оперативно принят отдельный закон о том самом «всенародном голосовании», которое, в отличие от зарегулированного законом референдума организовать будет проще.
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