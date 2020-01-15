Экс-глава СПЧ оценил идею Путина о главенстве Конституции над международным правом

Мягкими и гибкими назвал бывший глава СПЧ Михаил Федотов предложения президента об изменениях в Конституции. В беседе с НСН он заверил, что нововведения не скажутся негативно на международных отношениях.

«Принцип “Пакта сунт серванда” (обязанность каждого государства выполнять свои международные обязательства- прим.НСН) является основополагающим в международном праве. Иначе никто не будет подписывать договор. Поэтому, на мой взгляд, позиция президента отражает действующую компетенцию Конституционного суда. Президент сказал, что не нужно менять первую и вторую главы Конституции, в которых определяются основы нашего конституционного строя и права и свободны человека, они должны действовать еще много десятилетий. Полностью с этим согласен. Считаю, что это очень важный тезис. Поэтому, я думаю, что здесь единственное, как можно реализовать эту идею – это внести дополнение в ст.125 Конституции, которая говорить о полномочиях конституционного суда. Сегодня конституционный суд вполне имеет полное право принять решение о неисполнимости вердикта европейского суда по правам человека, если он противоречит Конституции. Вполне такой мягкий и гибкий вариант», - объяснил он.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил гражданам страны проголосовать за ряд поправок в Конституцию РФ. В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для предложенных президентом поправок не потребуется проведение референдума. По ее словам, «скорее всего» обсуждение будет проводиться в другой форме.

