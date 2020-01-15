«Путин пошел навстречу населению». Экс-глава МВД об отставке правительства
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН подчеркнул своевременность принятия подобного решения.
Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев заявил, что в послании Федеральному собранию был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации».
Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства. Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. «Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», - отметил он.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН прокомментировал отставку правительства. По его словам, назрела необходимость изменений, и президент это осуществил.
«Я думаю, что это вполне понятно. В преддверии новых конституционных изменений, создания Госсовета, расширения полномочий парламенту, чтобы у народа появились новые ожидания, конечно, он пошел навстречу большинству относительно отставки правительства. Президент подчеркнул в своем послании, что не все так хорошо, как мы бы хотели, с точки зрения экономики», - уточнил он.
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал отставку правительства ожидаемой. «На сегодняшний день отношения регионов к Медведеву и команде отрицательные. Президент сказал, что время требует больших перемен. Все сорвано, все нацпроекты. Кем-то надо сейчас жертвовать. Начали с Медведева. Это логично», - заявил он.
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