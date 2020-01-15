«Путин пошел навстречу населению». Экс-глава МВД об отставке правительства

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев заявил, что в послании Федеральному собранию был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации».

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства. Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. «Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», - отметил он.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН прокомментировал отставку правительства. По его словам, назрела необходимость изменений, и президент это осуществил.