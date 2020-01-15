Экономист: От премьера Мишустина многие спешно побегут из России!

По словам экономиста Никиты Кричевского, Михаил Мишустин в качестве нового премьер-министра России – грамотный выбор президента. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Его кандидатура на пост премьера – это лучшее, что мог предложить Владимир Путин. Михаил Мишустин – это человек, который досконально знает ситуацию внутри страны, при чем в каждом ее уголке. Совершенно необязательно куда-то выезжать и обследовать все на местах. Это совершенно адекватный, вменяемый экономист и человек, который понимает смысл государственной службы. На мой взгляд, главная задача премьер-министра – это организация эффективной работы нового кабинета министров. И здесь на должности министров экономического блока должны быть предложены люди, в которых Михаил Мишустин не сомневается. Я полагаю, что такие люди у него есть. И я уверен в том, что работа нового кабинета министров будет организована так, как требует обстановка сегодняшнего дня», - объяснил он.

Вместе с тем, экономист отметил жесткий стиль в работе кандидата. В связи с этим он предсказал, что многие нынешние госслужащие начнут уезжать из России, чтобы избежать наказания.

«В то же время, это – человек, который всегда и во всем следовал жесткому порядку. То есть говорить о том, что наступает какая-то вольница, или будут какие-то послабления, тем более в фискальной сфере, безусловно, не приходится. Более того, я не удивлюсь, если окажется, что в ближайшие дни значительное количество высших государственных служащих спешно покинут Россию. Будет это связано с тем, что на должность пришел человек, который знает об их “шалостях” буквально все», - сообщил собеседник НСН.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов в эфире НСН объяснил, почему не был удивлен отставке правительства.

