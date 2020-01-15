Госдума 22 января представит идеи по реализации послания президента

Государственная дума 22 января сформулирует предложения по реализации положений послания президента России Федеральному Собранию. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

По словам Жукова, до этой даты, все комитеты направят свои идеи на этот счёт. Кроме того, депутаты рассчитывают, что за это время исполнительная власть представит соответствующий законотворческий план, поскольку большую часть проектов будет вносить именно правительство, передает АГН «Москва».

Среди вопросов, которые потребуют законодательного реагирования: увеличение материнского капитала, поддержка многодетных семей, вопросы образования, медицины. Отдельной темой станут конституционные новеллы, озвученные Владимиром Путиным в рамках послания.

