День тектонических сдвигов — правительство России не устояло

Всего через несколько часов после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок в Конституцию России, в частности, наделяющих Госдуму правом утверждать состав правительства, это самое правительство ушло в отставку. Сообщил об этом на встрече членов кабмина с главой государства Дмитрий Медведев. Эпоха его премьерства, длившаяся с 2012 года (правительство он возглавил после «местоблюстительного» президентского срока), заканчивается. Для него создается новая должность - заместитель председателя Совета безопасности России, - сообщил на встрече с правительством Владимир Путин, который и является председателем Совбеза. Говоря о работе уходящего в отставку кабинета министров, Путин сказал, что оной доволен.

Изменение процедуры формирования российского правительства стало одной из главных тем послания в части возможных изменений Конституции страны. Владимир Путин предложил расширить полномочия Госдумы, дав ей право утверждать кандидатуру премьер-министра. Нижней палате парламента также могут поручить утверждать кандидатуры всех вице-премьеров и министров, при этом президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. А глава правительства уже вице-премьеров назначает и министров, за исключением силового блока. Кстати, руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров президент предлагает назначать только по итогам консультаций с Советом Федерации. Право увольнения министров и главы правительства, впрочем, остается за президентом – он сможет это сделать в связи с утратой доверия или за неисполнение обязанностей. О переходе к парламентской форме управления государством речи не идет: «Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом должно остаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой», - указал Путин.

Этим внесенные президентом предложения по изменению Конституции не ограничиваются. Владимир Путин предложил также закрепить в Основном законе новые требования к кандидатам в президенты, федеральным чиновникам и судьям. В частности, члены Госдумы и Совета Федерации, федеральные министры и судьи, по мысли президента, не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно на территории другого государства. А для президента страны Путин предложил ввести ценз постоянного проживания не менее 25 лет и отсутствия вида на жительство в другом государстве когда-либо ранее». Кроме того, он выступил за приоритет Конституции России над международными договорами и законами. Весь пакет поправок Путин считает необходимым вынести на «всенародное голосование».

Что же касается формирования нового состава правительства на данном этапе, после отставки нынешнего, то, как следует из слов Дмитрия Медведева, дальнейшее решение по новому составу кабмина будет принимать все-таки глава государства.

