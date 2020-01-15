Президентское послание на полтриллиона

В такой оценке предложений президента сошлись глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр финансов Антон Силуанов. Как и годом ранее, значительная часть послания главы государства Федеральному собранию была посвящена социально-экономической проблематике. В этот раз особый упор был сделан на демографическую ситуацию в стране: будущее России зависит от численности населения, а низкие доходы в этой ситуации являются угрозой, - констатировал Владимир Путин. Целевым показателем в этом вопросе он назвал достижение к 2024 году коэффициента рождаемости в 1,7 против нынешнего 1,5.



Мер поддержки семей с детьми предложено сразу несколько и весьма впечатляющих, особенно в части материнского капитала. Во-первых, сама эта программа будет продлена до декабря 2026 года. Во-вторых, с 1 января текущего года маткапитал в его нынешнем объеме (466 617 рублей) будут выплачивать уже при рождении первенца, а сумма при рождении второго ребенка будет увеличена еще на 150 тысяч рублей. При этом если в семье уже есть первый ребенок, при рождении второго должен предоставляться маткапитал в увеличенном размере, - указал Путин. При рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. «В целом, семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей», — сказал президент.

Понятно, что такую идею невозможно не приветствовать, однако эксперты, опрошенные НСН, усомнились в том, что демографический кризис в России будет решен одной только ее реализацией. Такое мнение, в частности, высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«В какой-то степени эти меры, конечно, позволят увеличить рождаемость в России. Но не надо забывать, что у нас порядка 20 миллионов граждан находятся за чертой бедности и шесть лет подряд падает абсолютный доход населения. Одна такая мера революционные изменения не принесет. Но в целом, я, конечно, позитивно отношусь к тому, что будет материнский капитал увеличен, продлен и к первому ребенку тоже применен».

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН посоветовал вводить маткапитал за четвертого, а не первого ребенка. По его словам, «если мы хотим реально увеличивать рождаемость, то стимулировать надо четвертого ребенка и многодетные семьи. Никакого другого пути нет».

