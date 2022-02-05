Пороховая бочка. США могут поджечь фитиль войны между Китаем и Тайванем

Попытки США поощрить Тайвань к движению «по пути к независимости» могут обернуться угрозой вооруженного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом предупредил посол КНР в США Цинь Ган.

«Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединенными Штатами. Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведет к тому, что Соединенные Штаты и Китай - две крупные державы - будут вовлечены в военный конфликт», — заявил посол в интервью журналистам американского Национального общественного радио.