Пороховая бочка. США могут поджечь фитиль войны между Китаем и Тайванем

Конфликт Китая с Тайванем может спровоцировать еще более крупную войну в мире. При том Тайвань поддерживают США, Китай – Россия.

Руководство Тайваня протестует против заявления председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина перед открытием зимней Олимпиады в Пекине из-за принципа «одного Китая», о котором говорится в документе. Соответствующее заявление опубликовало в субботу внешнеполитическое ведомство острова.

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«Мы выражаем по данному поводу решительный протест», — цитирует заявление RT.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

США готовы прийти на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая. Об этом ранее заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он ответил утвердительно на вопрос о том, что США не отстанут от КНР в военном отношении.

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Попытки США поощрить Тайвань к движению «по пути к независимости» могут обернуться угрозой вооруженного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом предупредил посол КНР в США Цинь Ган.

«Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединенными Штатами. Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведет к тому, что Соединенные Штаты и Китай - две крупные державы - будут вовлечены в военный конфликт», — заявил посол в интервью журналистам американского Национального общественного радио.

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Некоторые проблемы в Китае могут быть спровоцированы самими США, а слова американского миллиардера Сороса о положении дел в Пекине отчасти обращены к Белому дому, пояснил востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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«Мощная проамериканская оппозиция в Китае. Это группа людей крайне недовольна политикой Си Цзиньпина, который разрушает эту десятилетиями выстраиваемую интеграцию с США, уничтожает проамериканские компании. Сорос – это лоббист Демократической партии, один из ее идеологов. Он в своем высказывании критикует не только Си Цзиньпина, но и очень мягкую позицию президента США Байдена, потому что радикально-демократические круги ожидали полноценный бойкот Олимпиады, как в Берлине в 1936 году. Бойкот сорвался, потому что у Байдена есть связи, экономические интересы в Китае, и эта критика направлена на него. Сорос сказал это в первый день по китайскому календарю и в преддверии Олимпиады, чтобы эта провокация прозвучала более громко. Это не просто очернение Игр, это реальный ультиматум», - объяснил положение дел востоковед.

Ранее экс-президент США также отметил, что некомпетентная политика Байдена способна вызвать третью мировую войну. Трамп подчеркнул, что в период правления Байдена КНДР резко нарастила число пусков ракет, Китай угрожает Тайваню, а Иран находится на пороге создания ядерной бомбы.


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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВойнаДжордж СоросРоссияСШАТайваньКитай
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