Лидеры России и Китая подписали заявление о международных отношениях
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В пятницу лидеры России и Китая провели переговоры в Пекине.
«Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества», — говорится в документе.
Также в тексте заявления отмечается, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и намерены противостоять их вмешательству во внутренние дела суверенных стран.
Как отмечается в документе, ядерным державам следует отказаться от менталитета «холодной войны» и снижать роль ядерного оружия в политике. Также Москва и Пекин призывают США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Лидеры двух государств заявили и о нацеленности на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), повышение ее роли в создании полицентричного миропорядка, а также планируют укреплять роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как ключевого элемента архитектуры региона.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин выступили за равные права на управление интернетом и считают неприемлемыми попытки ограничить возможность регулирования национальных сегментов Сети. Также РФ и КНР высказались против политизации проблемы происхождения коронавируса, подчеркнув, что этот вопрос лежит в научной плоскости.
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