Лидеры России и Китая подписали заявление о международных отношениях

В пятницу лидеры России и Китая провели переговоры в Пекине.

«Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества», — говорится в документе.

Также в тексте заявления отмечается, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и намерены противостоять их вмешательству во внутренние дела суверенных стран.

Как отмечается в документе, ядерным державам следует отказаться от менталитета «холодной войны» и снижать роль ядерного оружия в политике. Также Москва и Пекин призывают США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лидеры двух государств заявили и о нацеленности на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), повышение ее роли в создании полицентричного миропорядка, а также планируют укреплять роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как ключевого элемента архитектуры региона.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин выступили за равные права на управление интернетом и считают неприемлемыми попытки ограничить возможность регулирования национальных сегментов Сети. Также РФ и КНР высказались против политизации проблемы происхождения коронавируса, подчеркнув, что этот вопрос лежит в научной плоскости.

