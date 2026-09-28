Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
Виталий Савельев был освобождён от должности вице-премьера. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что Савельева освободили от должности в связи с избранием депутатом Госдумы IX созыва.
«Освободить Савельева... от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной думы», - отмечается в указе.
Ранее Путин освободил от должности посла России в Великобритании Андрея Келина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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