Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

В документе говорится, что Савельева освободили от должности в связи с избранием депутатом Госдумы IX созыва.

«Освободить Савельева... от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной думы», - отмечается в указе.

Ранее Путин освободил от должности посла России в Великобритании Андрея Келина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».