Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

Виталий Савельев был освобождён от должности вице-премьера. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В документе говорится, что Савельева освободили от должности в связи с избранием депутатом Госдумы IX созыва.

«Освободить Савельева... от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной думы», - отмечается в указе.

Ранее Путин освободил от должности посла России в Великобритании Андрея Келина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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