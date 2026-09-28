«Судя по тому, как прошли фильмы про группу Queen и Майкла Джексона, мне кажется, история про Виктора Цоя будет очень интересна зрителям. Причем и поколению, которое активно слушало Цоя, этим людям сейчас 40+, и молодому поколению. Зумеры сейчас тоже начинают слушать серьезные песни с глубокими текстами и им может "залететь" история Виктора Цоя», - отметил продюсер.

Он предположил, какой могла бы быть эта картина.

«Эпоха 1980-х, конечно, интересный период. Здесь нужно поймать музыкальную волну той эпохи, времени перемен. Это не только про Цоя, а про определенный протест, который проявлялся и в музыке. Чтобы получился баланс между легендой и живым человеком, нужно рассказывать историю жизни Виктора без прикрас и без художественного вымысла. Опираясь на музыкальный контекст того времени и в целом на эпоху, зрителю можно будет передать ту атмосферу и обстановку, в которой творил Виктор Цой. Тогда будет понимание его, как легенды, и понимание его человеческих мотивов: почему он так жил, так делал и почему прожил такую жизнь», - заключил собеседник НСН.

Группа «Кино» в июне 2026 года дала концерт в «Лужниках». Еще за месяц до выступления было продано только около половины билетов, однако накануне концерта музыканты объявили о солдауте. По данным организаторов, концерт «Кино» собрал более 60 тысяч зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



