Зайдет даже зумерам: Каким видят байопик о Цое от режиссера «Иглы»
Чтобы соблюсти баланс между живым человеком и легендой, надо показать жизнь Цоя без прикрас, опираясь на музыкальный контекст времени перемен, сказал в эфире НСН Павел Рудченко.
Байопик о Викторе Цое будет интересен и «детям 1980-х», и жаждущим глубоких смыслов зумерам, заявил в интервью НСН продюсер Павел Рудченко.
Казахстанский режиссер Рашид Нугманов, снявший легендарный фильм «Игла» 1988 года, ранее сообщил, что ведет переговоры о съемках нового фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Режиссер отметил, что дружил с Цоем и у них было «много прерванных проектов в будущем». Рудченко уверен, что эта картина заинтересует зрителей.
«Судя по тому, как прошли фильмы про группу Queen и Майкла Джексона, мне кажется, история про Виктора Цоя будет очень интересна зрителям. Причем и поколению, которое активно слушало Цоя, этим людям сейчас 40+, и молодому поколению. Зумеры сейчас тоже начинают слушать серьезные песни с глубокими текстами и им может "залететь" история Виктора Цоя», - отметил продюсер.
Он предположил, какой могла бы быть эта картина.
«Эпоха 1980-х, конечно, интересный период. Здесь нужно поймать музыкальную волну той эпохи, времени перемен. Это не только про Цоя, а про определенный протест, который проявлялся и в музыке. Чтобы получился баланс между легендой и живым человеком, нужно рассказывать историю жизни Виктора без прикрас и без художественного вымысла. Опираясь на музыкальный контекст того времени и в целом на эпоху, зрителю можно будет передать ту атмосферу и обстановку, в которой творил Виктор Цой. Тогда будет понимание его, как легенды, и понимание его человеческих мотивов: почему он так жил, так делал и почему прожил такую жизнь», - заключил собеседник НСН.
Группа «Кино» в июне 2026 года дала концерт в «Лужниках». Еще за месяц до выступления было продано только около половины билетов, однако накануне концерта музыканты объявили о солдауте. По данным организаторов, концерт «Кино» собрал более 60 тысяч зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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