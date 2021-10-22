Байден пообещал защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая

США готовы прийти на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

«У нас есть обязательство делать это», — подчеркнул американский лидер.

Байден также ответил утвердительно на вопрос о том, что США не отстанут от КНР в военном отношении.

Кроме того, глава государства заявил, что не хочет холодной войны с Китаем, отмечает РИА ФАН. Однако, по словам Байдена, Пекину необходимо знать, что США «не отступят» и «не изменят какие-либо взгляды», пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТайваньКитайДжо Байден
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