СМИ: В трех регионах мира в 2022 году может вспыхнуть война
Вооруженный конфликт может вспыхнуть в 2022 году в трех регионах мира: в Иране, на Тайване и Украины. Таким мнением поделился журналист Ален Фрашон в своей статье для Le Monde.
Отмечается, что потенциально конфликт может начаться в Иране: несмотря на возобновление переговоров по ядерной сделке, пространство для компромисса по этому вопросу уменьшается. Тегеран уже достиг уровня обогащения урана в 60%, и, по данным экспертов, переход на уровень использования топлива в военных целях может занять всего месяц. Как отметил Фрашон, это подталкивает Израиль и США к удару по иранскому ядерному комплексу, который может спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке.
Также французский журналист считает потенциально опасным регионом Тайвань. Автор указывает, что Китай проводит маневры, которые могут повлечь за собой «вмешательство» на остров. При этом США обязались поставлять Тайваню средства для обороны, однако в Вашингтоне не уточняют, возможно ли вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию.
Кроме того, Фрашон предупреждает, что конфликт может вспыхнуть на Украине. Журналист напомнил о требованиях России к США и НАТО по гарантиям безопасности на европейской территории. По мнению автора, если предложения по красным линиям Москвы не будут удовлетворены, РФ придется перейти к действиям.
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