Росгвардия испытала новый боевой лазер против беспилотников
Испытания боевого лазера против беспилотников прошли в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает RT.
Отмечается, что кроме военнослужащих службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа ведомства в тестах участвовали представители военно-промышленного комплекса.
«Мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля для борьбы с коптерами применяли в условиях, приближенных к боевым», - говорится в сообщении.
В частности, в ходе испытаний проверялись тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера «по уничтожению БПЛА разных моделей при их маневрировании на различной удаленности, скорости и высоте».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть боевой лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии 2 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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