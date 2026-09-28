Росгвардия испытала новый боевой лазер против беспилотников

Отмечается, что кроме военнослужащих службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа ведомства в тестах участвовали представители военно-промышленного комплекса.

«Мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля для борьбы с коптерами применяли в условиях, приближенных к боевым», - говорится в сообщении.

В частности, в ходе испытаний проверялись тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера «по уничтожению БПЛА разных моделей при их маневрировании на различной удаленности, скорости и высоте».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть боевой лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии 2 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

