Британец выиграл в лотерею почти £110 млн

Житель Великобритании выиграл £109,9 млн (около €130 млн) в очередном тираже лотереи EuroMillions. Об этом пишет The Sun.

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Выигрыш стал одиннадцатым по величине за всю историю лотереи. Имя сорвавшего джекпот британца не раскрывается, победитель пока не прокомментировал свой успех.

Лотерею EuroMillions проводят в Европе с 2004 года, по правилам розыгрыша победители имеют право остаться неназванными.

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ТЕГИ:ЛотереяВеликобритания
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