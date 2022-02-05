Британец выиграл в лотерею почти £110 млн
5 февраля 202203:46
Житель Великобритании выиграл £109,9 млн (около €130 млн) в очередном тираже лотереи EuroMillions. Об этом пишет The Sun.
Выигрыш стал одиннадцатым по величине за всю историю лотереи. Имя сорвавшего джекпот британца не раскрывается, победитель пока не прокомментировал свой успех.
Лотерею EuroMillions проводят в Европе с 2004 года, по правилам розыгрыша победители имеют право остаться неназванными.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru