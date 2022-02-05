Британец выиграл в лотерею почти £110 млн

Выигрыш стал одиннадцатым по величине за всю историю лотереи. Имя сорвавшего джекпот британца не раскрывается, победитель пока не прокомментировал свой успех.

Лотерею EuroMillions проводят в Европе с 2004 года, по правилам розыгрыша победители имеют право остаться неназванными.

