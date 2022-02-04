В России назвали Тайвань неотъемлемой частью Китая
Москва считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а также заявляет о непризнании независимости этой административной территории в какой бы то ни было форме. Об этом говорится в совместном заявлении российской и китайской делегаций, опубликованном на сайте Кремля.
Как подчеркивается, российская сторона в своей политики привержена принципу «одного Китая».
Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
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