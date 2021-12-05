США готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
США привержены политике «единого Китая», но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
По его словам, Вашингтон готов противостоять любым попыткам применения силы против острова.
США готовы прийти на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая. Об этом ранее заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он ответил утвердительно на вопрос о том, что США не отстанут от КНР в военном отношении.
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