США готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня

США привержены политике «единого Китая», но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

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По его словам, Вашингтон готов противостоять любым попыткам применения силы против острова.

США готовы прийти на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии со стороны Китая. Об этом ранее заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он ответил утвердительно на вопрос о том, что США не отстанут от КНР в военном отношении.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ПентагонТайвань
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