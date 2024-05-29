Хуситы заявили об атаке на шесть коммерческих судов
Йеменские хуситы, состоящие в движении «Ансар Аллах», атаковали шесть коммерческих судов в ходе военной операции. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире канала Al Masirah.
Он отметил, что в ходе операции были нанесены удары противокорабельными и баллистическими ракетами, а также беспилотными летательными аппаратами по судам Morea, Laax и Sealady в Красном море. По его словам, также ударили по судам Alba и Maersk Hartford в Аравийском море. Подчеркивается, что все суда получили повреждения из-за ударов.
Кроме того, ударам подверглось судно Minerva Antonia, которое было атаковано в Средиземном море крылатыми ракетами, добавил Сариа.
Ранее сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 был сбит над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене. Представитель хуситов тогда уточнил, что дрон атаковала ракета класса «земля-воздух», передает «Радиоточка НСН».
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