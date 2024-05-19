Хуситы атаковали следовавший в КНР танкер в Красном море
19 мая 202401:37
Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер, который направлялся в Китай после остановки в России, сообщает Центральное командование США.
В результате удара отсеки судна заполнились водой, судно потеряло управление и перестало двигаться. Удар был нанесен противокорабельной баллистической ракетой. Танкер двигался по Красному морю под флагом Панамы.
Ранее хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru