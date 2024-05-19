Хуситы атаковали следовавший в КНР танкер в Красном море

Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер, который направлялся в Китай после остановки в России, сообщает Центральное командование США.

Хуситы ударили по британскому судну Andromeda Star

В результате удара отсеки судна заполнились водой, судно потеряло управление и перестало двигаться. Удар был нанесен противокорабельной баллистической ракетой. Танкер двигался по Красному морю под флагом Панамы.

Ранее хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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