Хуситы заявили об атаке на два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане
Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали коммерческие суда Cyclades в Красном море и MSC Orion в Индийском океане. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Как отметил Сариа, атака на Cyclades произошла 21 апреля. Судно следовало в израильский Эйлат и тем самым нарушало «решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины». При этом MSC Orion подверглось удару, так как хуситы идентифицировали судно как принадлежащее Израилю.
Также Сариа заявил об атаке беспилотников по двум эсминцам США в Красном море, дроны якобы достигли своих целей.
Как сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил (CENTCOM), хуситы атаковали тремя противокорабельными баллистическими ракетами и тремя дронами судно Cyclades под флагом Мальты в Красном море. Корабль не получил повреждений. В CENTCOM также заявили об уничтожении беспилотника, выпущенного хуситами в направлении судов USS Philippine Sea и USS Laboon, пишет RT.
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