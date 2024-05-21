Хуситы сбили над Йеменом американский беспилотник MQ-9
Американский беспилотник MQ-9 сбит над провинцией Эль-Байда в центральном Йемене. Об этом заявил военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».
«В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны силам ПВО вооружённых сил Йемена удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший вражеские задачи в воздушном пространстве», — указал Сариа.
Представитель хуситов уточнил, что дрон атаковала ракета класса «земля-воздух». Движение позже предоставит «фотодоказательства» удара.
Ранее хуситы заявили о ракетном ударе по американскому эсминцу USS Mason в акватории Красного моря, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Грузия получит помощь от США при условии отказа от антизападного курса
- Хуситы сбили над Йеменом американский беспилотник MQ-9
- Лейкемию диагностировали у супруги президента Сирии
- Продажи коньяка в России с начала года выросли более чем на 8%
- Мэр Харькова заявил о повреждении объекта инфраструктуры
- Более 103 тысяч россиян с начала года обратились к врачам с укусами клещей
- При обстреле белгородского села Новая Таволжанка повреждено сельхозпредприятие
- Проект о депортации прибывших из РФ беженцев внесён в парламент Финляндии
- СМИ: У бывшего помощника экс-депутата Рашкина проводят обыски
- Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru