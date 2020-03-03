Поправка на политтехнологии

Звучит вроде красиво. Кто не хочет достойно воспитывать детей? Да и о родителях надо бы заботиться. Другое дело, должно ли это быть принудиловкой, прописанной в Основном законе страны. Да и брак как союз мужчины и женщины может вызвать вопросы у продвинутой части российского общества.

Но наивно полагать, что лучшие умы администрации президента тужились больше месяца, чтобы ограничиться парой абзацев. Появились целые новые статьи, которые иначе как идеологическими не назовешь. Например, статья 67ⁱ.

В ней не только утверждается, что Россия является правопреемницей Союза ССР, но подчеркивается, что

«объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

«Крайне неудачная вставка, касающаяся веры в бога. Непонятно какого, ведь он по-разному понимается даже основными религиозными деноминациями», - заметил в беседе с НСН президент Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский.

Судя по всему, авторы этого маленького шедевра казуистики хотели сказать, что, будучи наследницей атеистического Советского Союза, который передал ей веру в бога, Россия признает свое единство. Хорошо, хоть не стали указывать, какого именно бога. А то одна из традиционных конфессий России – буддизм - этих богов считает миллионами. Даже бескрайней русской тайги не хватит на бумагу, чтоб их всех прописывать.

Но и это еще не все. В той же замечательной статье нашлось также место памяти защитников Отечества, защите исторической правды, запрету умаления подвига народа и, чтобы никому мало не показалось, детям. Воистину, бумага все стерпит.

На детях стоит остановиться подробнее. Они объявляются «важнейшим достоянием Российской Федерации». Какой сюрприз для их родителей! Они-то, наивные, думали, что дети их, а все, оказывается, совсем не так однозначно. Государство же «создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», а также, «обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Нет, чтобы найти им новых, приемных родителей.

Если же объединить положения статей 67ⁱ и 72, то начинает заметно попахивать пресловутой ювенальной юстицией. Прописанной в Конституции.

«В части, касающейся семьи, ощущается вторжение в частную жизнь. С одной стороны, она не будет работать, потому что народ все равно не пустит государство в частную жизнь. Но это создает очень опасную ситуацию для юридических попыток в стиле ювенальной юстиции, только еще хуже. Потому что дети получают двойной статус, они принадлежат и семье, и государству. Это ход опасный и, с моей точки зрения, не православный», - заметил Глеб Павловский.

Радикально усилив социальный блок Основного закона, авторы документа, очевидно, посчитали, что негоже забывать и об экономике, которая по идее должна давать средства для социальных расходов. И вставили статью 75ⁱ, в которой задекларировали создание условий «для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан», а также «уважение человека труда, сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство», экономическую, политическую и социальную солидарность. Наконец стало понятно, почему российская экономика не росла последние пять лет, а доходы граждан неуклонно снижались. Просто в главном законе страны этого не было прописано. Но теперь-то заживем! Кстати, если паче чаяния в России произойдет какой-нибудь экономический казус, можно ли считать, что допустившие его власти нарушили Конституцию?