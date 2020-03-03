Поправка на политтехнологии
Эксперты рассказали НСН, в чем главное отличие новой президентской редакции поправок к Конституции.
В последний день представления поправок ко второму чтению своего законопроекта об изменении Конституции президент России Владимир Путин внес в Госдуму эти самые поправки. Они значительно расширяют и конкретизируют социальные инициативы Путина, изложенные в изначальном законопроекте. А также вводят дополнительные ограничения для госслужащих, от президента до парламентариев и прокуроров. Эксперты рассказали НСН, зачем это понадобилось.
Первоначально все поправки ко второму чтению президентских изменений в Конституцию должны были внести в Госдуму к 6 февраля. Однако затем дедлайн перенесли на 14 февраля, а потом и на 2 марта. И все равно едва удалось уложиться в срок. Ведь второе чтение назначено на 10 марта . Похоже, власть сама оказалась неготовой к собственной конституционной реформе и законотворческий процесс протекал в муках.
Экс-советник управления президента по внутренней политике Олег Матвейчев настаивает, что дело обстояло иначе, просто было необходимо учесть все мнения.
«Звучали упреки, что наоборот все происходит слишком быстро. Что не успел президент внести, тут же были готовы второе чтение организовать. Так что не тянули, а дали всей общественности высказаться. Создали рабочую группу, потом подключили партии, потом подключили общественные движения, общественные палаты, малые партии. Чтобы успели донести все, кто мог. Не тянули, а выслушали всех. И потом уже стали готовить юридические формулировки», – подчеркнул политолог в интервью НСН.
Может, и так. Ведь, как сообщил 26 февраля на встрече с рабочей группой по изменениям в Конституцию Владимир Путин, участникам группы поступило порядка 900 предложений. А итогом стал 24-страничный документ, в котором нашлось место и запрету чиновникам иметь счета в иностранных банках, и вере в бога и обязанности детей заботиться о родителях.
Первое, что бросается в глаза при чтении новой редакции президентских поправок, это их очевидная социальная направленность. Так, например, если согласно действующей Конституции (статья 114) правительство обеспечивает проведение в Российской Федерации единой госполитики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, то поправки предлагают ее сделать еще и социально ориентированной, и до кучи добавляют поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды. Социально ориентированная политика в области социального обеспечения. Не придерешься.
Прописанная в первом варианте поправок регулярная индексация пенсий, теперь должна производиться не реже раза в год. А вот от индексации социальных выплат решили отказаться, похоже, посчитав, что и МРОТ уже за глаза. Вместо них теперь Россия будет уважать труд граждан и обеспечивать защиту их прав. Видать, не так накладно. И наконец вспомнили о россиянах с ограниченными возможностями. Им обещана социальная защита, основанная на «полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина», социальная интеграция «без какой-либо дискриминации» и создание доступной среды и улучшение качества их жизни.
Выраженное социальное звучание получают даже те статьи Конституции, которые сейчас имеют совершенно другие функции. Так, в статье 72, которая перечисляет области совместного ведении центра и субъектов, есть пункт «ж» из одной строчки. В новой версии он превращается в целых два абзаца. Один - про обеспечение доступной и качественной медицинской помощи и социальную защиту. Второй - про защиту семьи, материнства, отцовства и детства; института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
Звучит вроде красиво. Кто не хочет достойно воспитывать детей? Да и о родителях надо бы заботиться. Другое дело, должно ли это быть принудиловкой, прописанной в Основном законе страны. Да и брак как союз мужчины и женщины может вызвать вопросы у продвинутой части российского общества.
Но наивно полагать, что лучшие умы администрации президента тужились больше месяца, чтобы ограничиться парой абзацев. Появились целые новые статьи, которые иначе как идеологическими не назовешь. Например, статья 67ⁱ.
В ней не только утверждается, что Россия является правопреемницей Союза ССР, но подчеркивается, что
«объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
«Крайне неудачная вставка, касающаяся веры в бога. Непонятно какого, ведь он по-разному понимается даже основными религиозными деноминациями», - заметил в беседе с НСН президент Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский.
Судя по всему, авторы этого маленького шедевра казуистики хотели сказать, что, будучи наследницей атеистического Советского Союза, который передал ей веру в бога, Россия признает свое единство. Хорошо, хоть не стали указывать, какого именно бога. А то одна из традиционных конфессий России – буддизм - этих богов считает миллионами. Даже бескрайней русской тайги не хватит на бумагу, чтоб их всех прописывать.
Но и это еще не все. В той же замечательной статье нашлось также место памяти защитников Отечества, защите исторической правды, запрету умаления подвига народа и, чтобы никому мало не показалось, детям. Воистину, бумага все стерпит.
На детях стоит остановиться подробнее. Они объявляются «важнейшим достоянием Российской Федерации». Какой сюрприз для их родителей! Они-то, наивные, думали, что дети их, а все, оказывается, совсем не так однозначно. Государство же «создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», а также, «обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Нет, чтобы найти им новых, приемных родителей.
Если же объединить положения статей 67ⁱ и 72, то начинает заметно попахивать пресловутой ювенальной юстицией. Прописанной в Конституции.
«В части, касающейся семьи, ощущается вторжение в частную жизнь. С одной стороны, она не будет работать, потому что народ все равно не пустит государство в частную жизнь. Но это создает очень опасную ситуацию для юридических попыток в стиле ювенальной юстиции, только еще хуже. Потому что дети получают двойной статус, они принадлежат и семье, и государству. Это ход опасный и, с моей точки зрения, не православный», - заметил Глеб Павловский.
Радикально усилив социальный блок Основного закона, авторы документа, очевидно, посчитали, что негоже забывать и об экономике, которая по идее должна давать средства для социальных расходов. И вставили статью 75ⁱ, в которой задекларировали создание условий «для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан», а также «уважение человека труда, сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство», экономическую, политическую и социальную солидарность. Наконец стало понятно, почему российская экономика не росла последние пять лет, а доходы граждан неуклонно снижались. Просто в главном законе страны этого не было прописано. Но теперь-то заживем! Кстати, если паче чаяния в России произойдет какой-нибудь экономический казус, можно ли считать, что допустившие его власти нарушили Конституцию?
Еще некоторую тревогу вызывает «политическая солидарность». Что это такое? В СССР, преемницей которого объявили Россию, в политическом поле действовал блок коммунистов и беспартийных. Это такого рода солидарность? Условная «Единая Россия» плюс бюджетники? Или как?
Политическую часть по сравнению с первой версией, в которой госслужащим запрещалось иметь иностранное гражданство или вид на жительство, дополнили только запретом на открытие счетов в иностранных банках.
Зато не забыли про национальный вопрос. В действующей Конституции сказано, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». В новой версии появляется наряду с ним некий «государствообразующий народ». Однако что это такое, авторы документа то ли забыли уточнить, то ли не смогли придумать. Поэтому запихали его в статью 68, которая говорит о государственных языках РФ.
«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», - гласит новая поправка.
Это очень опасное изменение, которое отражает неполное представление его авторов о конституционной логике, считает глава ФЭП. По его мнению, русский народ теряет даже те права, которые у него есть сейчас.
«С одной стороны, исчезает понятие суверенного народа, который учреждает государство. При этом появляется понятие «государствообразующего народа», под которым имеется в виду русский, который, однако, не создает государство, а всего лишь создает язык. Что фактически является ограничением полномочий. Это ничего не дает русским.
Они входят в какой-то союз, с неопределенными условиями, которые никто не обсуждал и не подписывал. Это очень похоже на времена Горбачева: мы уже в союзе, но условия этого союза не знаем. Значит, могут налагаться любые ограничения без каких-то гарантий.
Здесь утрачивается главный принцип, который не очень хорошо, но выражен в нынешней Конституции: народ совершает главное суверенное действие – учреждает государство. А не является частью какого-то союза. Это реальная десуверенизация», - подчеркнул Павловский.
С ним не согласен Олег Матвейчев. «Общее впечатление очень позитивное. Я увидел хорошую работу юристов, которые сделали очень корректные, тонкие формулировки, которые никого не раздражают. Такие положения в Конституции нужны», - отметил собеседник НСН.
В целом, внесенный президентом документ вызывает стойкое ощущение, что его авторы чересчур серьезно восприняли данные недавнего опроса Левада-центра, согласно которым за новую Конституцию готовы проголосовать лишь 25% респондентов. А 60% - либо еще не решили, как будут голосовать, либо вообще не собираются. При этом 64% признались, что не понимают смысла объявленной Путиным реформы.
Поэтому было решено максимально насытить ее популярной в народе социальной повесткой. Как следует из другого опроса Левады, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества, именно социальные, а не политические новации, прозвучавшие в послании президента, пришлись по душе гражданам России. За индексацию пенсий высказались 67% опрошенных, за запрет иностранного гражданства и вида на жительство для чиновников – 51%, гарантии МРОТ – 50%.
В то время как ключевые пункты конституционной реформы – отказ от примата международного права и право увольнять судей – поддержали только 22% участников исследования. А создание Госсовета – и вовсе 6%.
Потому политику в процессе подготовки поправок снова заменили на политтехнологии.
«Здесь имеет место парадокс. В первом проекте явно политическими были изменения в системе власти. А политтехнологический, имиджевый месседж несли социальные поправки. Здесь появляется другой мотив. Создается массовый идеологический имидж, хотят сконструировать идеологически привлекательный имидж для голосования, который начинает вытеснять и разрушать политическую логику.
Но состояние народа меняется, меняются идейные предпочтения. Мы это видели много раз на протяжении последних 30 лет. Они снова неизбежно изменятся так или иначе. А внесенные поправки останутся, и они будут подрывать поддержку Конституции в тех же самых массах, которым сейчас хотят польстить, чтобы они пришли на участки», - пояснил Павловский в беседе с НСН.
Умом политические реформы в России не понять. Зато принять можно. «Ко второму чтению, если сравнивать с поправками президента, их количество значительно увеличилось. Можно говорить, что это и поправки президента, и большое количество от нашей общественности, от всего народа. Еще дискуссии возможны, но уже отшлифовано, по-моему, вполне достаточно. И примут его, скорее всего, в таком варианте. Фундаментальных изменений, похоже, уже не будет», - заключил Матвейчев.
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