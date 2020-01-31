Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина

Возможно, конечно, всякое. Но будем все же работать с реальностью, данной нам в цифрах. И они говорят нам, что 44% поддержки предложенных президентом поправок – это сильно меньше уровня поддержки самого президента в обществе. Согласно результатам последнего опроса Левада-центра об отношении россиян к институтам власти, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 68% жителей страны. Однако, как подчеркнул Гудков, невольно оппонируя главе ЦПА, это не означает, что реальное одобрение президента ниже, чем заявляют россияне в ходе опросов.

«Так говорить нельзя. Это слабее, чем реальный рейтинг Путина. По нашему последнему опросу, его поддерживают 68%. Это существенно меньше. Этот разрыв объяснятся непониманием, скрытой настороженностью, ожиданием неприятностей. Непонимание людей не нейтрально. В нем в размытом виде скрываются опасения и страх. Не понимают и боятся, что будет хуже. От властей ждут не только хорошего, но и повышения налогов, сокращения социальных расходов и прочих неприятностей», - заметил социолог.

Преодолеть это недоверие не помогли даже социальные инициативы Путина о закреплении в Конституции МРОТ и индексации пенсий.

«Это не сыграло. Это очень маленькие величины. Для очень большой части населения они выглядят издевательством», - сказал собеседник НСН.

Более того, первые шаги нового правительства только усиливают недоверие к власти. «Первые действия нового правительства – уменьшение потребительской корзины, прогноз подорожания молока и мяса – все это будет воспринято негативно, увеличит недоверие. В более слабом виде это будет сказываться и на рейтинге президента. Та оценка правительства, которую мы зафиксировали, 48/37, это аванс. И теперь этот кредит доверия будет или подкрепляться, или слабеть», - добавил он.

44% поддержавших поправки почти совпадают с долей жителей страны, которые хотели бы в том или ином виде сохранения Путина у власти после 2024 года. По данным Левады, 27% россиян выступают за продление его президентских полномочий. 11% видят Путина снова главой правительства. И по 4% - президентом Союзного государства России и Белоруссии или официальным лидером нации по примеру экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. То есть всего 46%. В то время как за уход Путина из публичной политики после 2024 года выступают 32% опрошенных.

«Большая часть хочет, чтобы он остался. В сумме эта доля больше тех, кто хочет отправить его в отставку. Это много. И кажется, что это большинство. Но в сравнении с предыдущими опросами, когда 54-56% хотели, чтобы он и после 2024 года оставался президентом, это, конечно, явное снижение», - говорит Гудков.

По его словам, свою роль сыграли поспешные и непонятные изменения в Конституцию, а также и нарастание общего раздражения в стране.

«Закончилась крымская эйфория, мобилизация. Люди недовольны сокращением социальных расходов. Ростом расходов на войну, на оборону. Это очень ощутимые вещи. Они хотят перераспределения в пользу более социально ориентированной политики. Главные проблемы, которые беспокоят, - это ухудшение ситуации в здравоохранении, деградация социальной сферы, образования, инфраструктуры. Именно поэтому люди восприняли МРОТ как издевательство. Люди ждали гораздо большего, особенно в медицине, образовании. Кроме того в памяти до сих пор пенсионная реформа, как одна из важнейших проблем. Людей фактически принуждают работать дольше. Отбирают возможность работать и получать пенсию. Это дополнительный семейный доход, его лишение восприняли как очень несправедливое», - разъяснил собеседник НСН.