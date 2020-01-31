Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина
Эксперты рассказали в эфире НСН, как понимать данные социологии об отношении жителей страны к конституционной реформе.
47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года. Таковы результаты нового опроса Левада-центра. Почти столько же, 44% участников исследования, полагают, что изменения Основного закона напротив понадобились, чтобы улучшить систему управления государством в интересах большинства населения страны.
То есть фактически общество в отношении начатой Путиным конституционной реформы разделилось почти поровну. Как пояснил в интервью НСН директор Левада-центра Лев Гудков, это означает, что в обществе нет понимания предлагаемых изменения и интерес к ним невысок.
«Это выражение слабого интереса и непонимания значения перемен. Нет силового поля в пользу той или иной позиции. Люди не понимают, что за этим стоит. Хотя презумпция до понимания, до вхождения в детали, в том, что это все затеяно для сохранения власти Путина в будущем. Такое мнение доминирует даже у тех, кто ничего не слышал об этом. Это априорная установка населения: все это делается, чтобы сохранить реальную власть Путина, неважно как это будет называться. Поэтому те, кто ему симпатизируют, говорят, что это будет направлено на улучшение социальной политики, укрепление правопорядка и прочее. Но в целом пока все это довольно аморфно», - заметил социолог.
Люди подозревают Путина в попытке любым способом удержаться у власти, потому что не знакомы с предлагаемыми поправками, уверена сенатор от Башкирии, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая входит в созванную президентом рабочую группу по поправкам в Конституцию.
«Та половина, которая говорит о демократизации государства, как раз ознакомилась с пакетом предложений, и они понимают, о чем идет речь. Другая половина, которая говорит, что поправки нужны, чтобы продлить власть Путина, не читала поправок. Я уверена на 100%. Знаете: «Я эту книгу не читал, но она мне не нравится». Поэтому, как член рабочей группы, я искренне убеждена, что работа по разъяснению, встречи сейчас очень-очень важны. Я сегодня в ночь вылетаю в республику, и мы собираем буквально завтра самый широкий круг общественных структур, региональных депутатов, средства массовой информации, всех, кто захочет принять участие, чтобы пройтись постатейно, что понятно, что непонятно, для чего делается. Встречаясь с нами, Владимир Путин однозначно сказал: в первую очередь мне хочется, чтобы вы отработали предложения, которые внесены, которые сформулированы в послании. Но совершенно не возбраняется выслушать новые идеи. За исключением тех глав, которые незыблемы, на которых держится конституционный строй», - рассказала она НСН.
Есть и другие точки зрения. Например, что участники социологического исследования просто не говорят, что думают на самом деле. Такое мнение в беседе с НСН выразил директор Центра политического анализа (ЦПA) Павел Данилин.
«Те, кто говорил, что это нужно, чтобы президент мог остаться у власти, по большей части выдают свое желание за реальность. Мне бы тоже хотелось, чтобы Путин мог остаться у власти после 2024 года, однако предложенные поправки не дают оснований предполагать такое развитие событий. Да и среди этих 47% процентов 90 – это люди, которые надеются, что предложенные поправки позволили бы Путину оставаться президентом или главой страны и дальше», - заявил политолог.
Возможно, конечно, всякое. Но будем все же работать с реальностью, данной нам в цифрах. И они говорят нам, что 44% поддержки предложенных президентом поправок – это сильно меньше уровня поддержки самого президента в обществе. Согласно результатам последнего опроса Левада-центра об отношении россиян к институтам власти, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 68% жителей страны. Однако, как подчеркнул Гудков, невольно оппонируя главе ЦПА, это не означает, что реальное одобрение президента ниже, чем заявляют россияне в ходе опросов.
«Так говорить нельзя. Это слабее, чем реальный рейтинг Путина. По нашему последнему опросу, его поддерживают 68%. Это существенно меньше. Этот разрыв объяснятся непониманием, скрытой настороженностью, ожиданием неприятностей. Непонимание людей не нейтрально. В нем в размытом виде скрываются опасения и страх. Не понимают и боятся, что будет хуже. От властей ждут не только хорошего, но и повышения налогов, сокращения социальных расходов и прочих неприятностей», - заметил социолог.
Преодолеть это недоверие не помогли даже социальные инициативы Путина о закреплении в Конституции МРОТ и индексации пенсий.
«Это не сыграло. Это очень маленькие величины. Для очень большой части населения они выглядят издевательством», - сказал собеседник НСН.
Более того, первые шаги нового правительства только усиливают недоверие к власти. «Первые действия нового правительства – уменьшение потребительской корзины, прогноз подорожания молока и мяса – все это будет воспринято негативно, увеличит недоверие. В более слабом виде это будет сказываться и на рейтинге президента. Та оценка правительства, которую мы зафиксировали, 48/37, это аванс. И теперь этот кредит доверия будет или подкрепляться, или слабеть», - добавил он.
44% поддержавших поправки почти совпадают с долей жителей страны, которые хотели бы в том или ином виде сохранения Путина у власти после 2024 года. По данным Левады, 27% россиян выступают за продление его президентских полномочий. 11% видят Путина снова главой правительства. И по 4% - президентом Союзного государства России и Белоруссии или официальным лидером нации по примеру экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. То есть всего 46%. В то время как за уход Путина из публичной политики после 2024 года выступают 32% опрошенных.
«Большая часть хочет, чтобы он остался. В сумме эта доля больше тех, кто хочет отправить его в отставку. Это много. И кажется, что это большинство. Но в сравнении с предыдущими опросами, когда 54-56% хотели, чтобы он и после 2024 года оставался президентом, это, конечно, явное снижение», - говорит Гудков.
По его словам, свою роль сыграли поспешные и непонятные изменения в Конституцию, а также и нарастание общего раздражения в стране.
«Закончилась крымская эйфория, мобилизация. Люди недовольны сокращением социальных расходов. Ростом расходов на войну, на оборону. Это очень ощутимые вещи. Они хотят перераспределения в пользу более социально ориентированной политики. Главные проблемы, которые беспокоят, - это ухудшение ситуации в здравоохранении, деградация социальной сферы, образования, инфраструктуры. Именно поэтому люди восприняли МРОТ как издевательство. Люди ждали гораздо большего, особенно в медицине, образовании. Кроме того в памяти до сих пор пенсионная реформа, как одна из важнейших проблем. Людей фактически принуждают работать дольше. Отбирают возможность работать и получать пенсию. Это дополнительный семейный доход, его лишение восприняли как очень несправедливое», - разъяснил собеседник НСН.
Это значит, что властям придется приложить усилия, чтобы пробудить у населения интерес к голосованию по поправкам, которое может пройти в День космонавтики 12 апреля.
«Если мы хотим, чтобы люди осознанно голосовали за эти поправки, мы должны объяснить, почему президент их предложил, почему он считает, что так будет лучше.
Что это голосование является актом и жестом доверия президенту. Фактически, это голосование за президента, несмотря на то, что он не собирается оставаться у власти после 2024 года на этом посту», - подчеркнул Данилин в беседе с НСН.
Поэтому нужно усилить обсуждение и разъяснение, соглашается Лилия Гумерова.
«Что понятно, что непонятно. Что еще хотело бы общество трансформировать, реконструировать, улучшить. Возможно, еще нет такого широкого проникновения в массы», - предположила сенатор.
С одной стороны, власти нужно найти подход к разным социальным группам. «Власти будут говорить о социальной политике, о повышении благосостояния. На малоимущие группы населения, провинцию это окажет влияние. На более грамотные, образованные, более активные и более обеспеченные группы населения это никак не повлияет. Они воспримут это как обычную, безответственную риторику начальства», - рассуждает глава Левада-центра.
Пока предложения рабочей группы, которые стали достоянием общественности в последние дни, например, идея закрепить в Конституции гетеросексуальный брак или статус державы-победительницы во второй мировой войне, или заменить президента на верховного правителя, больше похожи именно на такую риторику.
«Это не будет играть никакой роли. Потому что они не меняют ожидания. Это и так нормы. Абсолютное большинство жителей России признают гетеросексуальный брак нормой. Однополый брак воспринимают как некое отклонение. В нашей культуре это так. Поэтому лишний раз подчеркивать это в Конституции бессмысленно. Это не будет работать, это очевидно и так. Точно так же и закрепление Победы во второй мировой. Это и так центральное событие в российской истории. Главный символ. От того, что его пропишут в Конституции, ценностный потенциал не увеличится ни на гран», - уверен Лев Гудков.
Эти инициативы только усиливают уже неоднократно высказывавшиеся в СМИ подозрения, что рабочая группа с непонятным правовым статусом, в которую наряду с парламентариями и юристами включили артистов, спортсменов, строителей и казачьих генералов, понадобилась администрации президента для отвода глаз.
«Она должна придать видимость того, что над поправками идет работа, хотя все реальные решения принимаются в администрации президента, а не в рабочей группе. Она нужна, чтобы проверить реакцию общества на инициативы вроде введения поста верховного правителя. Которые вызовут явно негативную реакцию населения.
То есть это операция прикрытия – якобы собрали представителей народа, а они стали выдавать совершенно дикие предложения. После этого выйдет президент, уберет все крайности и оставит суть. Реальных, содержательных предложений от рабочей группы ждать не стоит. Иначе, зачем там собрали столько дилетантов? Не юристов, не правоведов, а огромное количество людей для прикрытия», - недоумевает глава Левада-центра.
«Я совершенно не согласна! Как может не волновать население страны, которая победила, которая защитила мир от коричневой чумы! Я, встречаясь в республике с людьми, четко чувствую: это надо! Это не просто высокие слова. Насколько востребована идея об особом статусе воинских захоронений – на федеральном, региональном, муниципальном уровне, чтобы это было незыблемо. Это все не пустые слова. Если мы сегодня говорим, как дискредитируется Победа, как все перевернуто, для здравомыслящего населения страны очень важно закрепление роли нашего государства, роли нашей Победы!» - возмутилась Лилия Гумерова.
Она также категорически опровергла предположение, что рабочая группа служит дымовой завесой для спецоперации власти по конституционной реформе.
«Думать, что это какая-то ширма!.. А почему тогда мы получили уже более ста предложений?! Вот вчера мы работали по подгруппам, наша группа социальная. Мы два часа работали только в подгруппе над поправками, которые были сформулированы. И членами рабочей группы... Но они же не только по своему желанию принесли какие-то предложения! Они принесли их от общества, советуясь. Допустим, коллеги из Госдумы в своих партиях, мы – с общественными организациями, Союз женщин, Союз ветеранов… Разве плохо закрепить статус Победы? Разве плохо закрепить это в Конституции, в Основном законе страны? Не допустить посягательства, чтобы даже мысли ни у кого не было?! Поэтому такие предположения, что рабочая группа – это ширма, не рабочую группу обижают, а прежде всего население, которое высказывает свои предложения, которые сегодня активно обсуждаются. По активности общества я вижу, что это интересует, что это не есть ширма, что есть желание. Поэтому особое отношение к нашей истории, к нашей Победе, нашим культурным ценностям, традиционным семейным ценностям – это не какая-то пустая фраза для населения.
Это – тема нашей национальной безопасности. Это – на чем держится наша многонациональная Россия!» - подчеркнула сенатор.
Как протекает деятельность рабочей группы, НСН рассказал народный артист РСФСР, худрук театра «Et Cetera» Александр Калягин.
«А чего говорить-то? Работаем и работаем. Говорить пока нечего. Сейчас обсуждается все. Вчера, например, обсуждали поправки, связанные именно с социалкой – социальные, медицинские, культурные. Все время обсуждение – каждое слово, каждая запятая. Вчера ни к чему не пришли. Потому что потом еще Дума будет свои правки делать. Может быть, еще президентская администрация будет делать правки.
Мы – рабочая группа, мы «заквашиваем тесто». А пекут – горячо ли, поджаристо-не поджаристо – другие органы. Мы только тесто замешиваем. Потом нам скажут: «Эй! Куда вы переложили изюма много? Поменьше изюма». Или - «Что-то соленое стало».
Мы только замешиваем тесто. А печь, попробовать, сколько «изюма», побольше-поменьше кинуть – это пусть решают другие. Так заведено просто, не мы же утверждаем поправки», - заметил артист.
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