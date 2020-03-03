За веру, пенсии и Отечество: Путин скорректировал поправки к Конституции

Как отмечает РБК, сейчас страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются согласно параметрам, установленным в пенсионной реформе. В этом году увеличение составит 6,6%, в следующем - 6,3%, в 2022 году - 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%. После 2024 года пенсии будут ежегодно повышаться на уровень инфляции предыдущего года, а дополнительная индексация предусмотрена при росте номинальных зарплат быстрее инфляции.

Как и предполагалось, уточнений об индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам в Конституции нет. Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отмечал в эфире НСН, что для этих категорий разные способы начисления: «У неработающих – это индексация, у работающих – постоянное изменение величины начисленных трудовых вкладов в свою пенсию за счет пересчета с 1 августа каждого года».

В числе других поправок, внесённых Владимиром Путиным, - предложение закрепить в Конституции статус русского народа как государствообразующего, а русского языка – как государственного.

Кроме того, президент выступил с идеей прописать в Конституции определение брака как союза мужчины и женщины: ранее он обещал, что при нём в России не будет обозначений «родитель №1» и «родитель №2».

Согласно поправкам Путина, упоминание о Боге в Конституции будет соседствовать с тезисом, что Россия – светское государство, в котором не может устанавливаться государственная или обязательная религия. В частности, говорится, что «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, <…> признает исторически сложившееся государственное единство».

Президент ещё несколько раз апеллирует к истории. Он предлагает зафиксировать в Основном законе, что «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», а также закрепить правопреемственность относительно СССР в отношении членства в международных организациях и международных договорах.

