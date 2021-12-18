Поперек потока. В России и Германии спорят о газопроводе

Политики и политологи анализируют действия ФРГ с «Северным потоком-2».

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что строительство газопровода «Северный поток-2» было геополитической ошибкой. Об этом он заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Геополитически «Северный поток-2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», — пояснил немецкий политик.

Хабек высказал сомнения в будущем проекта, если Россия «вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдёт эскалация».

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Например, обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский уверен, что полномасштабное вторжение России на Украину приведет к «уничтожению» «Северного потока-2», чего Москве, конечно, не хотелось бы. В Госдуме, разумеется, в этом никакой логики не видят.

«Хорошо, ну а как европейцы будут получать газ? «Северный поток» будет уничтожен, Украина будет захвачена. Все будет уничтожено, в том числе и то, что проходит через Украину. Как собирается поставлять газ Леонид Бершидский? Европа, что, откажется от газа? В чем суть его предложения? Пусть Леонид Бершидский занимается тем, что у него получается, пишет повести и романы. Что все лезут в политику, что им не живется?» - возмутился в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Названы условия начала поставок по «Северному потоку — 2» в январе

Ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил затягивание сертификации и запуска газопровода «Северный поток-2» до весны.

«Политической задачи затягивать у Евросоюза и Германии не должно быть, но будет ли задача делать сверх регламента быстрее, - в этом вопрос. Но, если они будут следовать регламенту, все будет готово только к концу весны. Либо другая ситуация. Приходим к февралю к пониманию, что на улице чуть ли не плюсовая температура, газовые хранилища еще полны, проблем с газом нет. Тогда в этой ситуации и цены сами опустятся, можно будет не торопиться и спокойненько дотянуть до конца мая, и до лета можно. Тут уже так не горит. Поэтому момент истины будет, на мой взгляд, в январе-феврале, когда температура за окном будет определять расход газа. Осенне-зимний период начался, газ уже начали расходовать, но выводы пока делать рано», - отметил он.

Канцлер Германии заявил об отсутствии политики в решении по сертификации «Северного потока-2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приостановка Германией сертификации «Северного потока-2» является юридическим, а не политическим решением.

«Здесь не обошлось без давления Еврокомиссии, где есть такие страны, как Польша и другие противники «Северного потока-2». Но это вопрос юридический, а не политический. Сейчас компания Nord Stream 2 AG должна доказать, что она не зависит от производителя газа. Там сидят профессионалы, они знают, что такое европейское право и что такое немецкое право. Пока нельзя говорить о том, что Германия хочет остановить "Северный поток-2"», - считает Рар.

Российский посол назвал угрозы США в адрес «Северного потока-2» недобросовестной конкуренцией

Ранее немецкий обозреватель Николас Буссе в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написал, что газопровод «Северный поток-2» стал для Германии «стратегической ошибкой», так как проект позволяет России «представлять угрозу» для стран Европы. По мнению журналиста, ФРГ помогла РФ «заложить мину под стабильность и безопасность Европы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзГерманияЛеонид КалашниковАлександр РарСеверный Поток-2
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