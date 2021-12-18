Поперек потока. В России и Германии спорят о газопроводе

Ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил затягивание сертификации и запуска газопровода «Северный поток-2» до весны.

«Политической задачи затягивать у Евросоюза и Германии не должно быть, но будет ли задача делать сверх регламента быстрее, - в этом вопрос. Но, если они будут следовать регламенту, все будет готово только к концу весны. Либо другая ситуация. Приходим к февралю к пониманию, что на улице чуть ли не плюсовая температура, газовые хранилища еще полны, проблем с газом нет. Тогда в этой ситуации и цены сами опустятся, можно будет не торопиться и спокойненько дотянуть до конца мая, и до лета можно. Тут уже так не горит. Поэтому момент истины будет, на мой взгляд, в январе-феврале, когда температура за окном будет определять расход газа. Осенне-зимний период начался, газ уже начали расходовать, но выводы пока делать рано», - отметил он.