Канцлер Германии заявил об отсутствии политики в решении по сертификации «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии принимает решения по газопроводу «Северный поток-2», в том числе о сертификации магистрали, не руководствуясь политикой. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

Чижов: Задержка с сертификацией «Северного потока - 2» является политическим решением

Слова главы германского правительства приводит ТАСС. Шольц подчеркнул, что «Северный поток-2» — коммерческий проект, в который были вложены частные инвестиции. При этом вопрос о соответствии газопровода европейскому энергетическому законодательству «решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что сертификация «Северного потока-2» откладывается как минимум на полгода, в первой половине 2022 года не будет принято никаких решений, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Германия
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