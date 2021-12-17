Канцлер Германии заявил об отсутствии политики в решении по сертификации «Северного потока-2»
Федеральное сетевое агентство Германии принимает решения по газопроводу «Северный поток-2», в том числе о сертификации магистрали, не руководствуясь политикой. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.
Слова главы германского правительства приводит ТАСС. Шольц подчеркнул, что «Северный поток-2» — коммерческий проект, в который были вложены частные инвестиции. При этом вопрос о соответствии газопровода европейскому энергетическому законодательству «решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», пишет «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что сертификация «Северного потока-2» откладывается как минимум на полгода, в первой половине 2022 года не будет принято никаких решений, пишет Ura.ru.
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