В Германии назвали «Северный поток-2» российской «миной» под стабильность Европы

Газопровод «Северный поток-2» стал для Германии «стратегической ошибкой», так как проект позволяет России «представлять угрозу» для стран Европы. Об этом пишет немецкий обозреватель Николас Буссе в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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По мнению журналиста, ФРГ помогла РФ «заложить мину под стабильность и безопасность Европы». Буссе подчеркивает, что сенаторов США и других партнеров Берлина «не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы».

Обозреватель добавил, что «Северный поток-2» никогда не был «неполитическим проектом».

Газопровод «Северный поток-2» был достроен в сентябре, однако запуск трубопроводы откладывается, и процесс его сертификации в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) приостановлен. Как заявляла посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен, газопровод не будет введен в эксплуатацию еще полгода, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ЕвропаРоссияГерманияСеверный Поток-2
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