Российский посол назвал угрозы США в адрес «Северного потока-2» недобросовестной конкуренцией

«Множество раз говорилось, что этот газопровод является исключительно коммерческим проектом. Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции», — отметил дипломат.

Антонов подчеркнул, что трубопровод был построен «несмотря на усилия по срыву проекта» со стороны США и ряда европейских союзников. По словам дипломата, РФ доказала свою надежность в качестве партнера в поставках энергоресурсов за «долгие годы честного взаимодействия с Европой и другими потребителями российских углеводородов».

Как отметил посол, Москва никогда не навязывала свои поставки топлива, не использовала энергоресурсы «в качестве инструмента политического давления или для достижения тех так называемых конъюнктурных целей, которые нам приписывают». Антонов подчеркнул, что выбор поставщиков энергоресурсов должен оставаться за потребителями в Европе, а Россия, в свою очередь, готова поставлять углеводороды в необходимых объемах.

