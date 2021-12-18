На «Укрэнерго» прошло сертификацию для интеграции страны в энергосистему ЕС
Украинская Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение сертифицировать компанию «Укрэнерго» в качестве оператора системы передачи.
«НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации «Укрэнерго» как оператора системы передачи по модели ISO», —сообщается на сайте комиссии.
Получение сертификата позволит «Укрэнерго» создать предпосылки для интеграции украинской энергосистемы в сеть объединения энергетических систем государств Европейского союза (ENTSO-E), отмечает RT.
Ранее Киев подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» в Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
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