На «Укрэнерго» прошло сертификацию для интеграции страны в энергосистему ЕС

Украинская Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение сертифицировать компанию «Укрэнерго» в качестве оператора системы передачи.

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«НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации «Укрэнерго» как оператора системы передачи по модели ISO», —сообщается на сайте комиссии.

Получение сертификата позволит «Укрэнерго» создать предпосылки для интеграции украинской энергосистемы в сеть объединения энергетических систем государств Европейского союза (ENTSO-E), отмечает RT.

Ранее Киев подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» в Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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