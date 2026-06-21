«Похоронить соглашение»: В срыве диалога между Ираном и США обвинили Израиль

Регионовед Раджаб Сафаров в эфире НСН предположил, что в этот раз в случае начала боевых действий Иран ударит не только по всем военным базам США в регионе, но и по критической инфраструктуре стран-союзников США. 

На подписание основного соглашения между США и Ираном повлияет агрессия Израиля по отношению к Ливану, которую ЦАХАЛ не собирается прекращать, в итоге ИРИ в защиту ответит Израилю, что приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

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Ранее в МИД Швейцарии сообщили об отмене переговоров между США и Ираном, запланированных на 19 июня, пишет «Reuters». Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально выступал против проведения переговоров с Вашингтоном и заключения сделки.

Однако позже стало известно, что переговоры Ирана и США в Швейцарии все-таки состоятся 21 июня. Делегации уже прибыли в Европу. По данным CNN, встреча начнется с экстренного заседания по ситуации в Ливане. При этом Сафаров считает, что США и Иран вряд ли скоро выйдут на подписание основного соглашения.

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«Думаю, что шансы подписания вообще самого этого соглашения самые минимальные, если не сказать, что они равны нулю. Один из факторов, который может разбивать дребезги всякое начало и продолжение переговоров — это Израиль. Основополагающим условием подписания соглашения является прекращение огня, ведения любых военных действий по всем фронтам, включая Ливан. Это уже подписано. Он (Израиль – прим. НСН) не считает себя связанным с подписанным соглашением между США и Ираном по части Ливана», - отметил эксперт.

По словам специалиста, Израиль не прекратит агрессию в сторону Ливана, что заставит Иран защищать это государство.

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«Руководство Израиля не собирается выводить Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) из южного Ливана. Израиль не собирается прекращать нападения на эту страну, не прекращает убийства членов и руководства "Хезболлы", огонь по всем фронтам. Это одно из условий подписания соглашения. 19 июня Израиль снова ударил по южному Ливану, заявляя о борьбе с "Хезболлой". Есть десятки погибших, разрушения. И Иран, как лидер оси сопротивления, считает своим долгом защиту Ливана и "Хезболлы". Поскольку Иран считает "Хезболлу" национально-освободительным движением, а не организацией непонятного характера», - заметил Сафаров.

Он считает, что это может повлиять на подписание основного соглашения между США и Ираном.

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«Это уже серьезные нарушения соглашения о взаимопониманиях. Поэтому Иран может приостановить действия этого соглашения, так как считает, что допущено его грубейшее нарушение. Во-вторых, совершенно очевидно, что Иран считает, что любые телодвижения Израиля согласовываются с США, и, получая "зеленый свет", Израиль действует в том или ином направлении. Это говорит о том, что США не заинтересованы в таком принципиальном плане в достижении соглашения по основным позициям для выхода на большое соглашение с Ираном. Поэтому действие Израиля воспринимается как санкционированная Штатами операция. Это может нанести удар по соглашению о взаимопониманиях и к прекращению движения в сторону разработки положения основного соглашения», - подчеркнул эксперт

По его мнению, ответные удары Ирана и Израиля приведут к еще более масштабной эскалации в регионе.

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«Поэтому еще какое-то время, и Иран будет вынужден ответить на агрессии Израиля по Ливану. ИРИ нанесет по Израилю военный удар, в результате он ответит по Ирану еще мощнее. Соответственно после израильского удара еще мощнее будет реагировать и ударит Иран. Эскалация достигнет такого масштаба и уровня, что США вынуждены будут реагировать на ситуацию с Израилем, поскольку в военном противостоянии Израиля нужно от нескольких дней до двух недель, чтобы довести Израиль до критического состояния. США придут на подмогу и ударят по Ирану достаточно широкомасштабно. Поэтому можно будет похоронить это соглашение о взаимопонимании. Иран моментально опять перекроет Ормузский пролив, и начнутся очень необратимые процессы: до выхода из МАГАТЭ, из Договора о нераспространении ядерного оружия и самостоятельной разработки ядерной программы», - предположил Сафаров.

Специалист заметил, что в случае эскалации ИРИ не ограничится уничтожением баз США на Ближнем Востоке, а ударит еще и по критической инфраструктуре на территории стран, поддерживающих США.

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«Более того, Иран в результате нанесения американцами удара по территории и объектам республики на сей раз может нанести смертельные удары по всем 16 базам, расположенным на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, особенно по территориям монархий Персидского залива. Иран не ограничится уничтожением только американских баз и связанных с ними структур. Он также может нанести удар по критической инфраструктуре уже на территории этих стран, чтобы они прекратили взаимодействие с американцами по наличию угроз безопасности и интересам Ирана. Это будет невиданный уровень эскалации и напряженности, что может привести к глобальному конфликту. И виной тому, в первую очередь, будет политика Израиля», - заключил собеседник НСН.

Ранее Раджаб Сафаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоялись 19 июня, так как соглашение уже было подписано в онлайн формате, что не отменяет принципа перемирия, хотя Моджтаба Хаменеи изначально был против переговоров с Вашингтоном.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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