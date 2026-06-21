«Похоронить соглашение»: В срыве диалога между Ираном и США обвинили Израиль
Регионовед Раджаб Сафаров в эфире НСН предположил, что в этот раз в случае начала боевых действий Иран ударит не только по всем военным базам США в регионе, но и по критической инфраструктуре стран-союзников США.
На подписание основного соглашения между США и Ираном повлияет агрессия Израиля по отношению к Ливану, которую ЦАХАЛ не собирается прекращать, в итоге ИРИ в защиту ответит Израилю, что приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Ранее в МИД Швейцарии сообщили об отмене переговоров между США и Ираном, запланированных на 19 июня, пишет «Reuters». Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально выступал против проведения переговоров с Вашингтоном и заключения сделки.
Однако позже стало известно, что переговоры Ирана и США в Швейцарии все-таки состоятся 21 июня. Делегации уже прибыли в Европу. По данным CNN, встреча начнется с экстренного заседания по ситуации в Ливане. При этом Сафаров считает, что США и Иран вряд ли скоро выйдут на подписание основного соглашения.
«Думаю, что шансы подписания вообще самого этого соглашения самые минимальные, если не сказать, что они равны нулю. Один из факторов, который может разбивать дребезги всякое начало и продолжение переговоров — это Израиль. Основополагающим условием подписания соглашения является прекращение огня, ведения любых военных действий по всем фронтам, включая Ливан. Это уже подписано. Он (Израиль – прим. НСН) не считает себя связанным с подписанным соглашением между США и Ираном по части Ливана», - отметил эксперт.
По словам специалиста, Израиль не прекратит агрессию в сторону Ливана, что заставит Иран защищать это государство.
«Руководство Израиля не собирается выводить Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) из южного Ливана. Израиль не собирается прекращать нападения на эту страну, не прекращает убийства членов и руководства "Хезболлы", огонь по всем фронтам. Это одно из условий подписания соглашения. 19 июня Израиль снова ударил по южному Ливану, заявляя о борьбе с "Хезболлой". Есть десятки погибших, разрушения. И Иран, как лидер оси сопротивления, считает своим долгом защиту Ливана и "Хезболлы". Поскольку Иран считает "Хезболлу" национально-освободительным движением, а не организацией непонятного характера», - заметил Сафаров.
Он считает, что это может повлиять на подписание основного соглашения между США и Ираном.
«Это уже серьезные нарушения соглашения о взаимопониманиях. Поэтому Иран может приостановить действия этого соглашения, так как считает, что допущено его грубейшее нарушение. Во-вторых, совершенно очевидно, что Иран считает, что любые телодвижения Израиля согласовываются с США, и, получая "зеленый свет", Израиль действует в том или ином направлении. Это говорит о том, что США не заинтересованы в таком принципиальном плане в достижении соглашения по основным позициям для выхода на большое соглашение с Ираном. Поэтому действие Израиля воспринимается как санкционированная Штатами операция. Это может нанести удар по соглашению о взаимопониманиях и к прекращению движения в сторону разработки положения основного соглашения», - подчеркнул эксперт
По его мнению, ответные удары Ирана и Израиля приведут к еще более масштабной эскалации в регионе.
«Поэтому еще какое-то время, и Иран будет вынужден ответить на агрессии Израиля по Ливану. ИРИ нанесет по Израилю военный удар, в результате он ответит по Ирану еще мощнее. Соответственно после израильского удара еще мощнее будет реагировать и ударит Иран. Эскалация достигнет такого масштаба и уровня, что США вынуждены будут реагировать на ситуацию с Израилем, поскольку в военном противостоянии Израиля нужно от нескольких дней до двух недель, чтобы довести Израиль до критического состояния. США придут на подмогу и ударят по Ирану достаточно широкомасштабно. Поэтому можно будет похоронить это соглашение о взаимопонимании. Иран моментально опять перекроет Ормузский пролив, и начнутся очень необратимые процессы: до выхода из МАГАТЭ, из Договора о нераспространении ядерного оружия и самостоятельной разработки ядерной программы», - предположил Сафаров.
Специалист заметил, что в случае эскалации ИРИ не ограничится уничтожением баз США на Ближнем Востоке, а ударит еще и по критической инфраструктуре на территории стран, поддерживающих США.
«Более того, Иран в результате нанесения американцами удара по территории и объектам республики на сей раз может нанести смертельные удары по всем 16 базам, расположенным на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, особенно по территориям монархий Персидского залива. Иран не ограничится уничтожением только американских баз и связанных с ними структур. Он также может нанести удар по критической инфраструктуре уже на территории этих стран, чтобы они прекратили взаимодействие с американцами по наличию угроз безопасности и интересам Ирана. Это будет невиданный уровень эскалации и напряженности, что может привести к глобальному конфликту. И виной тому, в первую очередь, будет политика Израиля», - заключил собеседник НСН.
Ранее Раджаб Сафаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоялись 19 июня, так как соглашение уже было подписано в онлайн формате, что не отменяет принципа перемирия, хотя Моджтаба Хаменеи изначально был против переговоров с Вашингтоном.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Краснодарец, обезвредивший напавшего с ножом в ТЦ, получит премию Кеосаяна
- Самую высокую в мире статую Лионеля Месси установили в Аргентине
- «Похоронить соглашение»: В срыве диалога между Ираном и США обвинили Израиль
- Сальдо: Два человека погибли, 9 ранены в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ
- Грузия увеличила импорт водки из России на 20%
- Самообман и недоверие к Трампу: Почему не состоялись переговоры США и Ирана
- Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ под Брянском
- В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
- СМИ: Два человека пострадали в результате стрельбы в Петрозаводске
- В Албании не утихают протесты против строительства курорта зятя Трампа за $4 млрд