«Похоронить соглашение»: В срыве диалога между Ираном и США обвинили Израиль

«Более того, Иран в результате нанесения американцами удара по территории и объектам республики на сей раз может нанести смертельные удары по всем 16 базам, расположенным на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, особенно по территориям монархий Персидского залива. Иран не ограничится уничтожением только американских баз и связанных с ними структур. Он также может нанести удар по критической инфраструктуре уже на территории этих стран, чтобы они прекратили взаимодействие с американцами по наличию угроз безопасности и интересам Ирана. Это будет невиданный уровень эскалации и напряженности, что может привести к глобальному конфликту. И виной тому, в первую очередь, будет политика Израиля», - заключил собеседник НСН.

Ранее Раджаб Сафаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоялись 19 июня, так как соглашение уже было подписано в онлайн формате, что не отменяет принципа перемирия, хотя Моджтаба Хаменеи изначально был против переговоров с Вашингтоном.