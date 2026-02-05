Добиться преимущества: Почему Россия и США не продлили ДСНВ
США не контактировали с Россией по вопросам ограничений ядерного оружия, несмотря на готовность Москвы идти на компромисс.
5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Это был последний документ, который ограничивал стороны в наращивании ядерного оружия.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — это соглашение, подписанное между Россией и США в 2010 году и вступившее в силу 5 февраля 2011 года, которое регулировало сокращение своих стратегических наступательных вооружений. В 2021 году его действие было продлено еще на пять лет.
ДСНВ установил потолок в 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. Ограничение в 1550 штук действовало на число развернутых ядерных зарядов. Еще один лимит — 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ
Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается открытой для переговоров ради обеспечения стратегической стабильности и будет действовать ответственно и взвешенно. Об этом он сообщил журналистам 4 февраля 2026 года.
МИД России подтвердил эту мысль своим заявлением тем же вечером. Ведомство подчеркнуло, что стороны больше не связаны никакими обязательствами и могут выбирать свои следующие шаги, но указало, что РФ будет действовать аккуратно и на основе анализа военной политики США и оперативной обстановки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте министерства.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подписавший договор во время своего президентского срока, отреагировал на его истечение краткой фразой «Вот и все». Он добавил, что впервые с 1972 года ничего не сдерживает РФ и США от наращивания ядерных вооружений. Об этом он сообщил в социальной сети X. К своему посту Медведев приложил кадр из сериала «Игра престолов» с цитатой «Зима близко». Фраза символизирует готовность к тяжелым временам.
Президент России Владимир Путин еще в сентябре 2025 года озвучил формулу, на которую согласна Москва прямо сейчас. По его словам, российская сторона готова соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум год, при условии, если США пообещают сделать тоже самое и не предпримут шагов, которые бы могли нарушать соотношение потенциалов сдерживания. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности России.
ПОЗИЦИЯ США
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не переживает за судьбу договора ДСНВ. Он отметил, что, если какой-то документ потеряет силу, то он готов заключить новую сделку. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс напротив указал, что Соединенные Штаты готовы работать с Россией, Китаем и другими странами, чтобы сократить количество ядерного оружия в мире. По его словам, это самое важное, что можно сделать для мира и стабильности на Земле. Вэнс также напомнил, что американцы ведут с россиянами активные переговоры по Украине, но могут согласовать и другие вопросы. Свою позицию он озвучил в ходе разговора с журналисткой Мегин Келли.
Впрочем, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев указал, что американцам совсем не выгодно продлевать договор с Россией.
«Видимо, они решают нарастить свои ядерные средства. И поскольку для них и Китай — угроза, и Россия — угроза, они хотят на случай ядерной войны обладать определенным преимуществом. То, что у них на военный бюджет выделят до＄1,5 триллионов в 2027 году, означает, конечно, что они будут наращивать свои ядерные силы. Ну и их «Золотой купол» - это же тоже стратегическое оружие, которое будет защищать от наших ядерных боеголовок», — подчеркнул он в беседе с НСН.
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
В ООН прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях посчитали угрозой для глобальной безопасности, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он оказался шокирован тем фактом, что мир вошел на «неизведанную территорию», а два крупнейших арсенала ядерного оружия больше ничем не ограничены. Генсек отметил, что система контроля позволяла предотвращать катастрофы и обеспечивала международную стабильность. Его мнение опубликовано на официальном сайте ООН.
Опасения ООН также разделяют и в Китае. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ и продолжать сокращать свои запасы ракет и боеголовок. Дипломат уделил особое внимание тому, что международное сообщество ждет от двух стран проверяемого, необратимого и юридически обязывающего процесса. Его слова приводят РИА Новости.
По подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в январе 2025 года общее число ядерных боеголовок в мире составило 9614. Россия и США — лидеры по размеру ядерных арсеналов. На январь 2025 года у России было 4309 боеголовок, у США — 3700 (речь о военных запасах, то есть о развернутых боеголовках, а также о боеголовках, которые находятся в хранилищах и могут быть развернуты после некоторой подготовки). За ними с большим отставанием идут Китай (600), Франция (290) и Великобритания (225).
