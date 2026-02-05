ПОЗИЦИЯ РОССИИ



Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается открытой для переговоров ради обеспечения стратегической стабильности и будет действовать ответственно и взвешенно. Об этом он сообщил журналистам 4 февраля 2026 года.



МИД России подтвердил эту мысль своим заявлением тем же вечером. Ведомство подчеркнуло, что стороны больше не связаны никакими обязательствами и могут выбирать свои следующие шаги, но указало, что РФ будет действовать аккуратно и на основе анализа военной политики США и оперативной обстановки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте министерства.



Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подписавший договор во время своего президентского срока, отреагировал на его истечение краткой фразой «Вот и все». Он добавил, что впервые с 1972 года ничего не сдерживает РФ и США от наращивания ядерных вооружений. Об этом он сообщил в социальной сети X. К своему посту Медведев приложил кадр из сериала «Игра престолов» с цитатой «Зима близко». Фраза символизирует готовность к тяжелым временам.



Президент России Владимир Путин еще в сентябре 2025 года озвучил формулу, на которую согласна Москва прямо сейчас. По его словам, российская сторона готова соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум год, при условии, если США пообещают сделать тоже самое и не предпримут шагов, которые бы могли нарушать соотношение потенциалов сдерживания. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности России.