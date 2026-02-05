МИД РФ: Москва готова к контрмерам после истечения ДСНВ

Москва после истечения ДСНВ готова к решительным контрмерам для купирования угроз своей безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД России.

Песков: Без ДСНВ мир останется в более опасном положении

По сообщению внешнеполитического ведомства, РФ готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

Срок действия договора между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений истекает 5 февраля 2026 года.

В дипведомстве отметили, что по двусторонним каналам от американской стороны так и не поступило формализованной реакции на российское предложение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАМИД России

