США невыгодно продолжать соблюдать ДСНВ, так как они явно настроены наращивать свои ядерные силы и стремятся к тому, чтобы у России было меньше ядерных боеголовок, чем у них. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что США все ещё не дали никакой содержательной реакции на предложение России придерживаться принципов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ещё год после его истечения 5 февраля 2026 года, пишет «Коммерсант». В связи с этим он отметил, что «лучше никакого СНВ-4», чем договор, маскирующий взаимное недоверие и провоцирующий гонку вооружений в других странах. Соболев раскрыл, почему США не выгодно соблюдать «пост-ДСНВ».

«У США, в их военной стратегии, есть такое положение о первом обезоруживающем ударе по стратегическим ядерным силам России. И им, в принципе, важно, чтобы у нас ядерных сил было как можно меньше, чтобы эту стратегию воплотить в жизнь. Видимо, они решают нарастить свои ядерные средства. И поскольку для них и Китай – угроза, и Россия – угроза, они хотят на случай ядерной войны обладать определенным преимуществом. Поэтому, наверное, выбирают, что им лучше. В этом договоре же нет договоренности о сокращении, поэтому они хотят извлечь какую-то выгоду для себя, чтобы у нас было меньше стратегических ядерных боеголовок. Поэтому они выжидают. У них стратегия первого обезоруживающего глобального удара по нашим ядерным силам, после чего у них развязаны руки», - рассказал он.