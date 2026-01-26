Генерал Соболев раскрыл, почему США тянут с ответом по продлению ДСНВ
Виктор Соболев заявил НСН, что Штаты, очевидно, не намерены сокращать количество ядерного оружия, и России стоит продвинуться в том же направлении.
США невыгодно продолжать соблюдать ДСНВ, так как они явно настроены наращивать свои ядерные силы и стремятся к тому, чтобы у России было меньше ядерных боеголовок, чем у них. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что США все ещё не дали никакой содержательной реакции на предложение России придерживаться принципов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ещё год после его истечения 5 февраля 2026 года, пишет «Коммерсант». В связи с этим он отметил, что «лучше никакого СНВ-4», чем договор, маскирующий взаимное недоверие и провоцирующий гонку вооружений в других странах. Соболев раскрыл, почему США не выгодно соблюдать «пост-ДСНВ».
«У США, в их военной стратегии, есть такое положение о первом обезоруживающем ударе по стратегическим ядерным силам России. И им, в принципе, важно, чтобы у нас ядерных сил было как можно меньше, чтобы эту стратегию воплотить в жизнь. Видимо, они решают нарастить свои ядерные средства. И поскольку для них и Китай – угроза, и Россия – угроза, они хотят на случай ядерной войны обладать определенным преимуществом. Поэтому, наверное, выбирают, что им лучше. В этом договоре же нет договоренности о сокращении, поэтому они хотят извлечь какую-то выгоду для себя, чтобы у нас было меньше стратегических ядерных боеголовок. Поэтому они выжидают. У них стратегия первого обезоруживающего глобального удара по нашим ядерным силам, после чего у них развязаны руки», - рассказал он.
При этом Соболев указал, что России необходимо восстановить соединения боевых железнодорожных ракетных комплексов, которые являются практически полностью неуязвимыми для ядерных ракет США.
«То, что у них на военный бюджет выделят до＄1,5 триллионов долларов в 2027 году, означает, конечно, что они будут наращивать свои ядерные силы. Ну и их «Золотой купол» - это же тоже стратегическое оружие, которое будет защищать от наших ядерных боеголовок. Наши «Орешник», «Буревестник», «Посейдон» - это ракеты средней дальности. Стратегические ядерные ракеты - это несколько иное. Что нам нужно сделать, так это восстановить вот эти соединения боевых железнодорожных ракетных комплексов, которые наиболее неуязвимы для их ядерных ракет. Речь об этом идет, потом затихает, потом снова идет. Это нужно восстановить, чтобы мы гарантированно имели средства, которые нанесут, ну если не ответ на встречный удар, то хотя бы ответный», - подытожил он.
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил НСН, что применять ядерное оружие никто не собирается, а денег оно ест огромное количество, поэтому Россия и США готовы обсуждать формат сдерживания в других плоскостях.
