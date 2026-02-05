Трамп заявил, что сам поймет, когда возраст начнет мешать работе президентом
Президент США Дональд Трамп считает, что не будет нуждаться в подсказках, чтобы понять, когда возраст начнет мешать ему исполнять обязанности главы государства. Об этом политик заявил в интервью каналу NBC.
«Я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру», - заявил глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
Дональду Трампу в 2026 году исполнится 80 лет. Политик занимает пост президента США с января 2025-го, его полномочия истекают в 2029 году.
Ранее американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что Трампу якобы осталось жить не более четырех месяцев, пишет 360.ru. По его словам, у политика прогрессирует лобно-височная деменция, наблюдаются застойная сердечная недостаточность и хроническое заболевание почек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что сам поймет, когда возраст начнет мешать работе президентом
- Посол Келин назвал последствия кражи активов России Британией
- Зеленский: Украина потеряла убитыми 55 тысяч солдат
- В Общественной палате предложили создать отечественный аналог Roblox
- СМИ: РФ пообещала поддержать Китай в санкционной борьбе с США
- Медведев словами «вот и всё» прокомментировал истечение ДСНВ-3
- МОК может изменить сроки проведения Олимпиады из-за теплой погоды
- МИД РФ: Москва готова к контрмерам после истечения ДСНВ
- СМИ: Советник Макрона прибыл в Москву для встречи с Ушаковым
- В Госдуме хотят запретить завышение цен в такси в непогоду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru