Трамп заявил, что сам поймет, когда возраст начнет мешать работе президентом

Президент США Дональд Трамп считает, что не будет нуждаться в подсказках, чтобы понять, когда возраст начнет мешать ему исполнять обязанности главы государства. Об этом политик заявил в интервью каналу NBC.

«Я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру», - заявил глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Дональду Трампу в 2026 году исполнится 80 лет. Политик занимает пост президента США с января 2025-го, его полномочия истекают в 2029 году.

Ранее американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что Трампу якобы осталось жить не более четырех месяцев, пишет 360.ru. По его словам, у политика прогрессирует лобно-височная деменция, наблюдаются застойная сердечная недостаточность и хроническое заболевание почек.

