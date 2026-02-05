Медведев словами «вот и всё» прокомментировал истечение ДСНВ-3

Россия и США впервые с 1972 года больше не имеют договора, ограничивающего ядерное вооружение, сообщил в соцсети X заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Песков: Без ДСНВ мир останется в более опасном положении

По его словам, закончилась целая эпоха договоров от ОСВ-1 до СНВ-3: «Все это в прошлом». К сообщению политика прикреплен кадр из шоу «Игра престолов» с изображением Короля Ночи. Он подписал его «Зима близко».

МИД РФ заявил, что Москва готова к контрмерам после истечения ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СШАРоссияДмитрий Медведев

