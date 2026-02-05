Медведев словами «вот и всё» прокомментировал истечение ДСНВ-3
5 февраля 202605:34
Россия и США впервые с 1972 года больше не имеют договора, ограничивающего ядерное вооружение, сообщил в соцсети X заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, закончилась целая эпоха договоров от ОСВ-1 до СНВ-3: «Все это в прошлом». К сообщению политика прикреплен кадр из шоу «Игра престолов» с изображением Короля Ночи. Он подписал его «Зима близко».
МИД РФ заявил, что Москва готова к контрмерам после истечения ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: РФ пообещала поддержать Китай в санкционной борьбе с США
- Медведев словами «вот и всё» прокомментировал истечение ДСНВ-3
- МОК может изменить сроки проведения Олимпиады из-за теплой погоды
- МИД РФ: Москва готова к контрмерам после истечения ДСНВ
- СМИ: Советник Макрона прибыл в Москву для встречи с Ушаковым
- В Госдуме хотят запретить завышение цен в такси в непогоду
- Клиенты авиакомпаний получили шанс на полную компенсацию при овербукинге
- Пенсии работающих россиян выросли меньше инфляции
- Юрист объяснил, почему публикация записи разговора с мошенниками выгодна Долиной
- Профессор предупредила о рисках при покупке автомобилей за границей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru