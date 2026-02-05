«Дистанция - 50 метров»: Как вести себя при встрече с лосем
Алексей Романов заявил НСН, что лоси никогда не нападают первые, однако могут начать защищаться, увидев человека слишком близко и приняв его за хищника из-за низкого роста.
При встрече с лосем очень важно соблюдать дистанцию около 50 метров, не пытаться напугать зверя и не подходить к нему близко в попытке сфотографировать, тем более со вспышкой. Об этом НСН рассказал владелец частного лосиного питомника «Заповедный хутор "Белый лось"» Алексей (Седой) Романов.
Жители Подмосковья стали чаще замечать лосей на остановках, возле домов и во дворах. Кадры с животными публикуют в соцсетях. Так, в Балашихе зверь терпеливо ждал автобус, а когда тот приехал, с интересом заглянул в салон, а другого сохатого заметили на парковке у многоэтажки. Еще двое других разгуливали по частному сектору. Романов рассказал, как себя вести при встрече с животным, и напомнил, что лоси никогда не атакуют первыми.
«Лоси никогда не нападают на людей, они всегда только защищаются. При этом нужно помнить, что если у нас социальная дистанция составляет порядка полутора метров, то у лося это 50 метров, потому что он бегает со скоростью 17 метров в секунду. Примерно с такой же скоростью бегают и хищники. Поэтому у лося есть три секунды на принятия решения. Все, что ближе к нему, он будет считать угрозой. Дальше: все, кто ниже лося, им воспринимаются как хищники, потому что и волк, и медведь сильно ниже его, соответственно, он начинает напрягаться», - раскрыл Романов.
Также собеседник НСН предупредил, что есть несколько признаков, которые указывают на то, что лось намерен защищаться. Чтобы не спровоцировать сохатого на агрессию, важно придерживаться определенных правил.
«Во-первых, он складывает уши. Во-вторых, он наклоняет голову. И третье, он поднимает шерсть на загривке. Если все три признака на месте, значит лось будет бить копытом. Они ничего не делают рогами, в целях защиты используют только копыта. Причем бьют передними и задними во все стороны. Удар взрослого лося ломает череп медведю. Поэтому ни в коем случае нельзя подходить близко. Также лоси крайне негативно реагируют на все незнакомое, в том числе на вспышки телефона и попытки его сфотографировать, особенно вблизи. Пугать его, чтобы он убежал, тоже не стоит, он просто может выбежать на проезжую часть и стать виновником ДТП, чаще всего со смертельным исходом. Так что нужно звонить в городские службы: есть Департамент природных ресурсов, Охотнадзор Московской области и Росприроднадзор. Если что-то случилось, лучше всего позвонить в полицию, так как они могут оцепить место и вызвать профильную службу», - подытожил он.
Ранее Романов раскрыл НСН, что лоси сейчас часто выходят к людям и в населенные пункты из-за сильных морозов, так как в городах немного теплее, плюс им тяжело передвигаться по огромным сугробам, они тратят много сил, к тому же на проезжей части в зимний период всегда можно полизать необходимую им соль.
