При встрече с лосем очень важно соблюдать дистанцию около 50 метров, не пытаться напугать зверя и не подходить к нему близко в попытке сфотографировать, тем более со вспышкой. Об этом НСН рассказал владелец частного лосиного питомника «Заповедный хутор "Белый лось"» Алексей (Седой) Романов.

Жители Подмосковья стали чаще замечать лосей на остановках, возле домов и во дворах. Кадры с животными публикуют в соцсетях. Так, в Балашихе зверь терпеливо ждал автобус, а когда тот приехал, с интересом заглянул в салон, а другого сохатого заметили на парковке у многоэтажки. Еще двое других разгуливали по частному сектору. Романов рассказал, как себя вести при встрече с животным, и напомнил, что лоси никогда не атакуют первыми.

«Лоси никогда не нападают на людей, они всегда только защищаются. При этом нужно помнить, что если у нас социальная дистанция составляет порядка полутора метров, то у лося это 50 метров, потому что он бегает со скоростью 17 метров в секунду. Примерно с такой же скоростью бегают и хищники. Поэтому у лося есть три секунды на принятия решения. Все, что ближе к нему, он будет считать угрозой. Дальше: все, кто ниже лося, им воспринимаются как хищники, потому что и волк, и медведь сильно ниже его, соответственно, он начинает напрягаться», - раскрыл Романов.

Также собеседник НСН предупредил, что есть несколько признаков, которые указывают на то, что лось намерен защищаться. Чтобы не спровоцировать сохатого на агрессию, важно придерживаться определенных правил.