В Москве открыли наследственное дело после смерти Игоря Золотовицкого
5 февраля 202608:37
Наследственное дело открыли после смерти актера, руководителя Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. Об этом сообщает РИА Новости.
«Золотовицкий Игорь Яковлевич… Наследственное дело открыто», - говорится в соответствующих материалах.
Отмечается, что его ведет нотариус в Москве.
Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее юрист Александр Кудряшов заявил, что наследниками артиста являются его жена Вера Харыбина и сыновья Алексей и Александр.
