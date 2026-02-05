В Москве открыли наследственное дело после смерти Игоря Золотовицкого

Наследственное дело открыли после смерти актера, руководителя Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Золотовицкий Игорь Яковлевич… Наследственное дело открыто», - говорится в соответствующих материалах.

Отмечается, что его ведет нотариус в Москве.

Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее юрист Александр Кудряшов заявил, что наследниками артиста являются его жена Вера Харыбина и сыновья Алексей и Александр.

ФОТО: РИА Новости
