Трамп фактически признал своими главными преемниками Вэнса и Рубио

Президент США Дональд Трамп фактически признал своими основными преемниками вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря страны Марко Рубио. Об этом глава Белого дома рассказал телеканалу NBC News.

По мнению политика, на президентских выборах в 2028 году было бы очень тяжело победить «комбинацию Джей Ди и Марко». Как отметил Трамп, окончательного решения пока нет, у Республиканской партии отличная скамья кандидатов. Глава государства не стал уточнять, кому из чиновников отдает приоритет.

«У меня есть два отлично работающих человека, я не хочу провоцировать споры... Джей Ди фантастический, и Марко фантастический», - заявил Трамп.

Президент отметил, что Вэнс и Рубио очень умны. При этом в стилях политиков «есть некоторые различия».

Ранее Трамп заявил, что не планирует выдвигаться на пост вице-президента США на выборах в 2028 году.

