В Новосибирской области частично обрушилась крыша школы

Крыша школы частично обрушилась в Тогучинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево», - отметили в ведомстве.

Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. Перекрытия и стены не повреждены, никто не пострадал. По данным МЧС, в учреждении обучается 130 детей.

Как сообщил глава Тогучинского района Сергей Пыхтин, кровля была повреждена при работах по уборке снега привлеченными работниками. Власти намерены провести необходимый ремонт и устранить все последствия в кратчайшие сроки.

Ранее в башкирском селе Кушнаренково частично обрушилась крыша многоквартирного дома, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

