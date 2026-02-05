В Новосибирской области частично обрушилась крыша школы
Крыша школы частично обрушилась в Тогучинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево», - отметили в ведомстве.
Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. Перекрытия и стены не повреждены, никто не пострадал. По данным МЧС, в учреждении обучается 130 детей.
Как сообщил глава Тогучинского района Сергей Пыхтин, кровля была повреждена при работах по уборке снега привлеченными работниками. Власти намерены провести необходимый ремонт и устранить все последствия в кратчайшие сроки.
Ранее в башкирском селе Кушнаренково частично обрушилась крыша многоквартирного дома, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru