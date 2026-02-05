Россиянам пообещали закрытие 10% ТЦ в ближайшие годы
Формат торговых центров уже устарел, заявил НСН Булат Шакиров.
Fashion-отделы больше не являются прибыльными для торговых центров. Им придется переориентироваться на рестораны и досуг, а выживут в этой борьбе сильнейшие, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН.
В российских торговых центрах массово закрываются магазины одежды и обуви. По итогам 2025 года доля занимаемых ими площадей снизилась на 10–15%. Это стало известно в результате опроса, проведенного Союзом торговых центров (СТЦ). Его результаты опубликовал «Коммерсантъ». Шакирова не удивила такая динамика.
«Мы видим закономерный итог развития маркетплейсов. Их обороты за последние 5 лет выросли в 10 раз. Им не надо платить за аренду, они делают большие скидки, поэтому конкурировать с ними бесполезно. По нашим прогнозам, 15-20% точек в сегменте fashion-ретейла в торговых центрах в этом году закроются. Во многих местах их доля уже меньше 50% от общих площадей. К тому же, есть и второй фактор: эпоха торговых центров уходит, а настает время досугово-развлекательных центров. Это места, где большая доля ресторанов, кинотеатров, детских центров — всего того, что невозможно получить онлайн. Я думаю, что 10% торговых центров на протяжении ближайших двух-трех лет закроются или перепрофилируются. Останутся только самые успешные. Будут работать, в первую очередь, районные, микрорайонные торговые центры в шаговой доступности, куда люди ходят за продуктами, товарами первой необходимости, минимальным набором фэшн и за каким-то досугом», — подчеркнул он.
Ранее Шакиров объяснил НСН, почему в 2026 году не откроется ни один крупный торговый центр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России нужно заменить или модернизировать 70 тысяч лифтов к 2030 году
- Россиянам пообещали закрытие 10% ТЦ в ближайшие годы
- Посол: Таиланд депортировал 20 россиян в январе
- СМИ: Макрон намерен позвонить Путину
- В Москве открыли наследственное дело после смерти Игоря Золотовицкого
- Трамп фактически признал своими главными преемниками Вэнса и Рубио
- Добиться преимущества: Почему Россия и США не продлили ДСНВ
- В Новосибирской области частично обрушилась крыша школы
- «Дистанция - 50 метров»: Как вести себя при встрече с лосем
- Над Россией сбили 95 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru