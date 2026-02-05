Над Россией сбили 95 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали более 90 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство.

В частности, в Краснодарском крае сбили 36 дрона, в Ростовской области - 27 БПЛА, над Азовским морем - 21 беспилотник. Кроме того, военные уничтожили восемь аппаратов над Белгородской областью, два – над Крымом, один – над Волгоградской областью.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе отразили массированную атаку БПЛА, из-за падения обломков в Батайске пострадал мужчина, пишет 360.ru.

