Посол: Таиланд депортировал 20 россиян в январе

Таиланд за месяц депортировал из страны 20 россиян. Об этом рассказал посол России в королевстве Евгений Томихин в беседе с ТАСС.

Дипломат обратил внимание на двукратный рост показателя депортированных граждан РФ в 2025 году по сравнению с 2024-м, пишет RT.

«Только за январь были выдворены два десятка человек», — отметил Томихин.

Как уточнил посол, основными причинами депортации было нарушение сроков пребывания иностранных граждан в Таиланде.

Между тем Эстония с начала 2025 года депортировала 108 россиян. Всего республика выслала 366 иностранцев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ДепортацияРоссиянеТаиланд

Горячие новости

Все новости

партнеры