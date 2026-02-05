Посол: Таиланд депортировал 20 россиян в январе
5 февраля 202608:59
Таиланд за месяц депортировал из страны 20 россиян. Об этом рассказал посол России в королевстве Евгений Томихин в беседе с ТАСС.
Дипломат обратил внимание на двукратный рост показателя депортированных граждан РФ в 2025 году по сравнению с 2024-м, пишет RT.
«Только за январь были выдворены два десятка человек», — отметил Томихин.
Как уточнил посол, основными причинами депортации было нарушение сроков пребывания иностранных граждан в Таиланде.
Между тем Эстония с начала 2025 года депортировала 108 россиян. Всего республика выслала 366 иностранцев.
