СМИ: Макрон намерен позвонить Путину
5 февраля 202608:52
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе российского государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на французский источник.
По его мнению, подготовка содержательной беседы займет некоторое время.
«Это точно несколько дней», - рассказал собеседник агентства.
Как отметил источник, Макрон «нацелен на результат».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
