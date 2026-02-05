СМИ: Макрон намерен позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе российского государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на французский источник.

СМИ: Советник Макрона прибыл в Москву для встречи с Ушаковым

По его мнению, подготовка содержательной беседы займет некоторое время.

«Это точно несколько дней», - рассказал собеседник агентства.

Как отметил источник, Макрон «нацелен на результат».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет.

