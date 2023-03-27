Названы условия применения ядерного оружия с территории Белоруссии

«Великобритания объявила, что они хотят поставить снаряды с обедненным ураном. Решение России – это политический ответ: вы идете по лестнице эскалации, значит мы тоже можем по ней идти. Россия показывает, что готова защищать своих союзников и свои интересы всеми доступными методами. Если действия наших врагов будут угрожать существованию российского государства, то Россия применит это оружие с территории Белоруссии. Если Запад поставит Украине снаряды с обедненным ураном, то Россия тоже будет их использовать. Тогда Украина превратится вместо аграрной супердержавы в радиоактивное поле», - отметил он.

Ранее, 21 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Британия в рамках военной помощи Украине передаст в том числе боеприпасы с обедненным ураном. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Великобритания собирается вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии.

На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада. По его словам, стремление Великобритании поставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном переполнило чашу терпения российского лидера.

