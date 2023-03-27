Названы условия применения ядерного оружия с территории Белоруссии
Россия показывает, что готова защищать своих союзников и собственные интересы всеми доступными методами, отметил в эфире НСН Евгений Бужинский.
Если действия Запада и Украины будут угрожать существованию России, то страна применит ядерное оружие с территории Белоруссии, заявил руководитель центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. Бужинский отметил, что подобное решение стало политическим ответом Великобритании.
«Великобритания объявила, что они хотят поставить снаряды с обедненным ураном. Решение России – это политический ответ: вы идете по лестнице эскалации, значит мы тоже можем по ней идти. Россия показывает, что готова защищать своих союзников и свои интересы всеми доступными методами. Если действия наших врагов будут угрожать существованию российского государства, то Россия применит это оружие с территории Белоруссии. Если Запад поставит Украине снаряды с обедненным ураном, то Россия тоже будет их использовать. Тогда Украина превратится вместо аграрной супердержавы в радиоактивное поле», - отметил он.
Ранее, 21 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Британия в рамках военной помощи Украине передаст в том числе боеприпасы с обедненным ураном. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Великобритания собирается вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии.
На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада. По его словам, стремление Великобритании поставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном переполнило чашу терпения российского лидера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В Москве девушка умерла после приема иммуностимулирующего препарата
- В США призвали начать беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая
- Премьер Польши: Киеву нельзя недооценивать силы РФ
- В Австралии заявили, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Брисбене
- Киевское направление Московской железной дороги станет Калужским
- Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске
- СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны
- Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания
- Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку
- Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru