В России не поверили, что Япония получит ядерное оружие
Японское общество не готово даже размещать чужие боеголовки у себя в стране, заявил НСН Олег Казаков.
Японские военные испугались Китай, КНДР и Россию, а также не верят в помощь США, но это не значит, что в стране появится ядерное оружие, рассказал НСН старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости начать в стране дискуссию по ядерному оружию, сообщает агентство Kyodo News. Он считает, что нужно начать широкую дискуссию по отходу от трех принципов неядерной обороны. Это всерьез обеспокоило Россию и Китай, а также оппозицию внутри Японии. С 1960-х годов Токио придерживается трех принципов неядерной обороны: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать размещения на территории Японии. Казаков призвал не воспринимать такие заявления от японцев как угрозу.
«Япония видит угрозы для себя со стороны Китая, России и Северной Кореи, трех ядерных стран, и старается выстроить собственную систему обороны таким образом, чтобы гарантировать себе определенный уровень безопасности. В настоящее время силы самообороны не способны на это. Долгие годы Токио следовал договору об обеспечение безопасности с США от 1960-го года, но в последние годы американцы стали ненадежными партнерами даже для стран-членов НАТО, и японцы здесь не исключение. Но сами японцы не готовы к тому, чтобы размещать у себя ядерные боеголовки. Общественность воспринимает это крайне негативно. На мой взгляд, России нужно выстраивать отношения с Японией в контексте мирного сосуществования, потому что у стран нет претензий друг к другу. Наши национальные интересы — это обезопасить себя от возможного втягивания в конфликты на Тихоокеанском регионе», — подчеркнул он.
Ранее Казаков объяснил НСН, когда настанет лучший момент для нормализации отношений РФ и Японии.
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