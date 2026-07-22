Японские военные испугались Китай, КНДР и Россию, а также не верят в помощь США, но это не значит, что в стране появится ядерное оружие, рассказал НСН старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости начать в стране дискуссию по ядерному оружию, сообщает агентство Kyodo News. Он считает, что нужно начать широкую дискуссию по отходу от трех принципов неядерной обороны. Это всерьез обеспокоило Россию и Китай, а также оппозицию внутри Японии. С 1960-х годов Токио придерживается трех принципов неядерной обороны: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать размещения на территории Японии. Казаков призвал не воспринимать такие заявления от японцев как угрозу.