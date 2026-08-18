Посол Японии в Москве посетил МИД России после вызова из-за заявлений Токио

Муто пробыл в МИД около 25 минут и покинул ведомство, пишет RT. Дипломат так же отказался от общения с журналистами.

Ранее МИД Японии выразил протест из-за визита Владимира Путина на Курильские острова. Японский премьер Санаэ Такаити называла поездку «неприемлемой». Посла РФ Николая Ноздрева вызвали в японское внешнеполитическое ведомство, где дипломат разъяснил, что Курилы - это неотъемлемая часть России.

После заявлений японской стороны посла Муто вызвали в российский МИД, но тот не явился в назначенное время. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что с дипломатом поговорят о поведении Токио и о том, как послу следует выстраивать работу в стране пребывания.

