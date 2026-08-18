Посол Японии в Москве посетил МИД России после вызова из-за заявлений Токио

Посол Японии в Москве Акира Муто посетил МИД России, куда был вызван ранее, но не явился на фоне заявлений Токио в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат прибыл к зданию министерства на автомобиле и сразу проследовал к входу, не ответив на вопросы журналистов.

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Муто пробыл в МИД около 25 минут и покинул ведомство, пишет RT. Дипломат так же отказался от общения с журналистами.

Ранее МИД Японии выразил протест из-за визита Владимира Путина на Курильские острова. Японский премьер Санаэ Такаити называла поездку «неприемлемой». Посла РФ Николая Ноздрева вызвали в японское внешнеполитическое ведомство, где дипломат разъяснил, что Курилы - это неотъемлемая часть России.

После заявлений японской стороны посла Муто вызвали в российский МИД, но тот не явился в назначенное время. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что с дипломатом поговорят о поведении Токио и о том, как послу следует выстраивать работу в стране пребывания.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПосолЯпонияМИД РФ

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